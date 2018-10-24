PPF заработает на земле

PPF приобрела «РАВ Агро-про», которая управляла более чем 164 тыс. га земли в Воронежской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Курской областях, в 2011 году. Его предыдущими владельцами были инвестиционная компания RP Capital, фонд Cargill Venture Holding Ltd и израильские бизнесмены Рон Изаки, Игорь Хейфиц и Гад Биттан. Данная покупка является единственным инвестиционным проектом чешской группы в области сельского хозяйства в РФ.

В настоящее время «РАВ Агро-про» контролирует около 111 тыс. га в Воронежской и Орловской областях стоимостью около 875 млн евро. О решении PPF избавиться от российского холдинга стало известно в середине октября. Сделка может стать крупнейшей на российском рынке сельхозземли в 2018 году.

Интерес к «РАВ Агро-про» проявляет крупный производитель мяса АПХ «Мираторг». По оценке экспертов, стоимость 1 гектара земли в Воронежской и Орловской областях составляет 50-60 тыс. рублей (800-900 евро). Таким образом, PPF Group может выручить около 2 млрд рублей (почти 30 млн евро).