PPF Group избавляется от русского металла

Тимур Кашапов
18-07-2019
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Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера, продала 4,5% акций российской компании «Полиметалл». Ценные бумаги были реализованы по цене 9,66 фунта стерлингов ($12) за акцию.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Управляющая компания Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. Компания – один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России и Казахстане. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра Астаны (МФЦА, Казахстан). Компания входит в индексы FTSE 250, FTSE Gold Mines и MSCI Russia.

PPF Group получила пакет в 24,9% в 2008 году после покупки кипрской компании Pearlmoon и с тех пор постепенно снижает свою долю в акциях «Полиметалла». В рамках очередного этапа продаж на лондонской бирже группа разместила около 21 млн акций с дисконтом к рынку в 4,5%. Оценка была рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов. Бумаги были проданы с использованием процедуры ускоренного размещения (ABB).

«Мы можем подтвердить, что PPF Group продала акции «Полиметалла». После завершения сделки у нашей компании осталось еще 6,5% акций российского производителя золота и серебра», - подтвердила пресс-секретарь PPF Group Йитка Кадлецова.

По информации различных источников, стоимость проданного пакета составила 254 млн долларов. Организатором размещения выступил банк Goldman Sachs.

Тимур Кашапов
18-07-2019
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