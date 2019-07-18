PPF Group избавляется от русского металла

Управляющая компания Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. Компания – один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России и Казахстане. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра Астаны (МФЦА, Казахстан). Компания входит в индексы FTSE 250, FTSE Gold Mines и MSCI Russia.

PPF Group получила пакет в 24,9% в 2008 году после покупки кипрской компании Pearlmoon и с тех пор постепенно снижает свою долю в акциях «Полиметалла». В рамках очередного этапа продаж на лондонской бирже группа разместила около 21 млн акций с дисконтом к рынку в 4,5%. Оценка была рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов. Бумаги были проданы с использованием процедуры ускоренного размещения (ABB).

«Мы можем подтвердить, что PPF Group продала акции «Полиметалла». После завершения сделки у нашей компании осталось еще 6,5% акций российского производителя золота и серебра», - подтвердила пресс-секретарь PPF Group Йитка Кадлецова.

По информации различных источников, стоимость проданного пакета составила 254 млн долларов. Организатором размещения выступил банк Goldman Sachs.