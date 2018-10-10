PPF готовится к слиянию трех банков. Крупнейшая транзакция с 2000 г.

Стоимость планируемой транзакции, крупнейшей в Чехии с 2000 года, составляет почти 20 миллиардов крон (около 784 млн евро).

Home Credit и Moneta уже информировали о предварительной договоренности о проведении данной транзакции и начали таким образом подготовку к возникновению крупного банка, который будет обслуживать около двух миллионов клиентов. Home Credit П. Келлнера, владеющего в новом Air Bank пакетом почти 25% акций, станет мажоритарным акционером банка.

Предполагается, что новоиспеченний Air Bank будет иметь 237 филиалов и около тысячи банкоматов. К более чем миллиону клиентов Monetа, как ожидается, присоединятся примерно 637000 заказчиков Air Bank и около клиентов 469000 Home Credit.