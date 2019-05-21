Пожарные в Израиле будут использовать чешские машины «Tatra»

В конце года в Израиль будет отправлено восемь пожарных цистерн «CAS 30» на шасси «Tatra Phoenix 4x4», каждая из которых вмещает 3000 литров воды и 300 литров состава для пожарной пены, и четыре автомобиля той же модельной линии, но в варианте «6x6», предназначенных для перевозки пожарных контейнеров. Кузов для пожарных автомобилей на шасси «Tatra» изготавливает фирма «THT Polička», длительное время являющаяся партнером копрживницкой компании. Глава правления «Tatra Trucks» Петр Русек считает подписание упоминаемого контракта знаменательным событием, так как речь идет о первом в истории фирмы договоре о поставках техники для израильских сил спасения.

Как сообщил СМИ пресс-секретарь «Tatra Trucks» Андрей Чиртек, его компания с начала года уже сумела подписать контракты на поставки десятков своих грузовых автомобилей различной модификации заграничным заказчикам. Кроме уже упомянутого, фирма также отправит 56 шасси «Tatra» для армии Бразилии и 29 шасси для нужд вооруженных сил Турции.