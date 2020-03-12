Потребление пива в Чехии: меньше, но крепче и дороже

При этом все крупные игроки чешского пивного рынка отмечают рост продаж благодаря спросу на фруктовые и более дорогие сорта. «В прошлом году мы отметили снижение потребления пива, поскольку теплый сезон не был таким продолжительным, как в 2018 году. Тем не менее, прошлый год оказался для нас удачным, и несмотря на неблагоприятную погоду, продажи у нас оказались на том же уровне», – сообщил глава отдела сбыта холдинга Plzeňský Prazdroj Томаш Мраз.

Как и для других крупных пивоваренных заводов, важнейшим каналом сбыта для Prazdroj являются магазины. На втором месте – продажа в питейных заведениях, на которые приходится 40%. Предприятие отмечает неожиданный рост интереса к пиву с фруктовыми добавками и к сорту Gambrinus 11, который теперь поставляется во все фирменные пивные бары.

Холдинг Heineken отмечает рост продаж, прежде всего, на внутреннем чешском рынке. «Следует отметить прошлогодние результаты марки «Крушовице», производство которой выросла в прошлом году на 14%. Производство марки Heineken увеличилось на 32%, а низкоалкагольных и безалкогольных напитков – на 59%», – сообщила пресс-секретарь предприятия Дита Вашичкова.

Prazdroj отмечает длительное падение продаж более легкого пива («десятки») и повышение спроса на лагеры. По мнению специалистов, потребители не увеличивают количество выпитого пива, однако выбирают более качественные и, соответственно, дорогие сорта.