Пострадавшие от карантина малые предприятия Чехии получат госдотации

Малые предприятия с ограниченной ответственностью при выполнении ими ряда условий получат дотацию – 500 крон в день на каждого учредителя за период с 12 марта по 8 июня. Максимальная сумма субсидии, однако, не может превышать 44 500 крон.

28 мая Нижняя палата парламента Чешской Республики повторно проголосовала за выделение дотаций малым предприятиям по примеру субсидий, предусмотренных для индивидуальных предпринимателей. Депутаты отклонили замечания, внесенные Сенатом, утвердив изначально предложенный проект, который теперь передан на подпись президенту страны.

Заявления на дотации будут приниматься от ООО (s.r.o.), у которых заявлено не более двух учредителей, если они не являются родственниками. У семейных предприятий учредителей может быть больше.

Каждый из учредителей получит полную сумму поддержки, если он не трудоустроен в какой-либо другой компании. Фирма должна соответствовать еще ряду критериев, прежде всего, показать оборот не менее 180 000 крон, подтвердить, что вела деятельность еще в 2019 году, и является налоговым резидентом Чехии или ЕС.