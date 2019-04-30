Половину товаров чехи покупают по скидкам

«В Чехии доля приобретения товаров по скидкам в достигла в прошлом году 47,6%. Это на 1,4% выше, чем в 2017. Таким образом, объемы покупок по акциям остаются в Чехии одними из самых высоких в Европе», – сообщает аналитик компании GfK.

По данным этого аналитического агентства, за прошлый год в 30% чешских семей финансовая ситуация улучшилось, а 13% отметили ее ухудшение. «Подобную позитивную тенденцию в своем финансовом положении чехи ожидают и в течение следующих двенадцати месяцев. При этом к перспективам развития экономики в целом они относятся более скептически. Люди воспринимают информацию о торможении роста и оптимизм 2014–2018 годов идет на убыль», – объясняет директор GfK Томаш Дртина.

По скидкам чехи покупают, прежде всего, одежду и обувь – в рамках сезонных распродаж они приобретают 58% товаров этого сегмента. Более половины всех денег, которые тратятся на одежду, жители Чехии расходуют в торговых центрах. «В области товаров текстильной промышленности и одежды люди начинают больше ориентироваться на качество, и средняя величина скидок в этой области падает. Также следует отметить повышение покупательского интереса в канун новых праздников и международных акций, таких как Хэллоуин, День святого Валентина и Черная пятница», – отмечает президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза.

По сравнению с другими странами, конкуренция на чешском рынке розничной торговли невероятно высока. Так, например, в Чехии действует одиннадцать сетей продуктовых супермаркетов, в то время как в Великобритании и Германии их только четыре. Конкуренция становится одной из причин частого проведения распродаж.

«Чешский покупатель весьма требователен и ожидает, что найдет в торговом зале самый широкий ассортимент товаров и комфортную обстановку. При этом одиннадцать сетей охватывают 75% рынка розничной торговли продуктами питания, и ни одна из них не занимает доминирующего положения», – констатирует Томаш Проуза.

Жесткая конкуренция заставляет сети инвестировать в модернизацию своих торговых точек, логистику и качество обслуживания. «За последние четыре года эти инвестиции составили в сумме 46,2 миллиарда крон. Сотрудникам были подняты зарплаты. По сравнению в 2014 годом зарплаты в сетевых филиалах в среднем выросли более чем на 40%», – сообщает президент SOCR.