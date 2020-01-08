Половина граждан Чехии не получает достойную зарплату

Каким должен быть уровень среднемесячной зарплаты, способный обеспечить достойную жизнь? Ответ на данный вопрос искали эксперты Социологического института Aкадемии наук Чехии, сделавшие следующий вывод – для обеспечения достойных условий существования большинству жителей страны достаточно было бы получать брутто-зарплату 31463 крон (1233 евро), тогда как пражанам с учетом более дорогой жизни в столице – 36850 крон (1445 евро) в месяц. Данная сумма должна покрыть все обычные затраты, в том числе на проведение досуга и откладывание небольших сумм денег на непредвиденные расходы.
Группа специалистов в ходе анализа воспользовалась моделью ведения бюджета на двоих с учетом расходов на продукты питания, жилье, одежду, транспорт, медицинское обслуживание, образование, отдых и возможности экономии денежных средств.
Согласно данным Чешского статистического управления, средняя месячная заработная плата в Чехии в третьем квартале составила 33697 крон (1321 евро), что могло бы обеспечить достойную и интересную жизнь гражданам большинства чешских городов. Проблема, однако, состоит в том, что половина населения страны получает месячную брутто-зарплату ( то есть гросс-зарплату до вычета налогов) меньше 29549 крон (1158 евро).
Это подверждает сотрудница Фонда Фридриха Альберта (Nadace Friedricha Alberta) Катержина Смейкалова:
– Половина граждан Чехии не получает достойную минимальную зарплату. Прежде всего речь идет о представителях низкоквалифицированных профессий, а зачастую также о женщинах. Они зарабатывают у нас в среднем на 20% меньше мужчин.
Минимальную достойную зарплату в Чехии часто не получают также сотрудники с более высокими квалификацией и образованием. К таковым, кроме прочих, относятся служащие низкого ранга в администрациях городов, работники социальной сферы, педагоги вузов, повара в школах, работники театров и филармонии.