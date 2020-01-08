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Половина граждан Чехии не получает достойную зарплату

Лорета Вашкова
08-01-2020
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Каким должен быть уровень среднемесячной зарплаты, способный обеспечить достойную жизнь? Ответ на данный вопрос искали эксперты Социологического института Aкадемии наук Чехии, сделавшие следующий вывод – для обеспечения достойных условий существования большинству жителей страны достаточно было бы получать брутто-зарплату 31463 крон (1233 евро), тогда как пражанам с учетом более дорогой жизни в столице – 36850 крон (1445 евро) в месяц. Данная сумма должна покрыть все обычные затраты, в том числе на проведение досуга и откладывание небольших сумм денег на непредвиденные расходы.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу

Модель ведения бюджета на двоих

Группа специалистов в ходе анализа воспользовалась моделью ведения бюджета на двоих с учетом расходов на продукты питания, жилье, одежду, транспорт, медицинское обслуживание, образование, отдых и возможности экономии денежных средств.

Согласно данным Чешского статистического управления, средняя месячная заработная плата в Чехии в третьем квартале составила 33697 крон (1321 евро), что могло бы обеспечить достойную и интересную жизнь гражданам большинства чешских городов. Проблема, однако, состоит в том, что половина населения страны получает месячную брутто-зарплату ( то есть гросс-зарплату до вычета налогов) меньше 29549 крон (1158 евро).

Проблема отнюдь не только в низкой квалификации

Это подверждает сотрудница Фонда Фридриха Альберта (Nadace Friedricha Alberta) Катержина Смейкалова:

– Половина граждан Чехии не получает достойную минимальную зарплату. Прежде всего речь идет о представителях низкоквалифицированных профессий, а зачастую также о женщинах. Они зарабатывают у нас в среднем на 20% меньше мужчин.

Минимальную достойную зарплату в Чехии часто не получают также сотрудники с более высокими квалификацией и образованием. К таковым, кроме прочих, относятся служащие низкого ранга в администрациях городов, работники социальной сферы, педагоги вузов, повара в школах, работники театров и филармонии.

Лорета Вашкова
08-01-2020
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