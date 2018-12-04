Полку россиян и русских владельцев фирм в Чехии прибыло

Общий капитал фирм - 8,25 млрд крон

По данным Научно-исследовательского института труда и социальных дел, по числу владельцев компаний в Чехии россияне занимают второе место. Судя по информации общества Bisnode, в Чешской Республике зарегистрировано свыше 15 тысяч фирм, прямыми владельцами которых являются русские. Стоимость основного капитала этих компаний в общей сложности составляет 8,25 миллиардов крон (322 млн евро).

Не ради краткосрочных планов

«Они прибыли в Чехию не ради краткосрочных планов, а намерены остаться здесь на постоянное место жительства», подчеркивает автор статьи. Более состоятельные из них живут в Западной Европе. "Наиболее обеспеченные, проживавшие в Карловых Варах и Теплицах, по разным причинам постепенно теряют к Чехии интерес, однако число россиян в Чехии в последние годы растет. Большинство из них можно считать представителями среднего класса", полагает автор материала в LN.

В 2008 году в стране легально находились 23 300 граждан Российской Федерации, в июне 2018 года в МВД было зарегистрировано уже 37 303 легально проживающих в ЧР россиян.

60% из них живут в Праге, что отразилось и на рынке недвижимости. "Существенная часть российских инвесторов покупает сразу несколько квартир в новостройке, причем прямо от девелоперов в момент начала предварительной продажи жилья", сообщил Ян Мартина из агентства M&M Reality. По его словам, в отличие от других иностранцев, которые приезжают в Чехию с целью трудоустройства и подыскивают подходящее жилье, россияне заинтересованы прежде всего в инвестировании в недвижимость. Исключением не являются случаи, когда они сразу покупают десять квартир.

На втором месте по заинтересованности россиян в приобретении недвижимости - Карловы Вары, растет интерес к Брно. Ищут жилье также в упомянутых Теплицах, хотя в гораздо меньшей мере, чем ранее. Обычные граждане из числа россиян после валютного кризиса 2014-2015 г. и удешевления рубля в России практически перестали покупать пражские квартиры, которые стали для них недоступными. В последнее время на горизонте появились представители среднего уровня бизнеса, которые преобладают среди российских клиентов, покупающих в стране недвижимость, подчеркивается в LN.