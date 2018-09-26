Подготовка строительства жилого дома в Чехии занимает 7 лет

Антон Каймаков
26-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В три раза за 10 лет в Чешской Республике увеличился средний срок оформления разрешения на возведение жилого дома. В 2008 году все повороты бюрократического процесса в среднем можно было пройти за два года. Ныне на сбор необходимых «бумажек» уходит 7 лет.

Фото: PixabayФото: Pixabay

Срок непосредственного строительства практически не изменился. Как и десять лет назад, жилые дома в стране сдают за 2 года. Таковы результаты исследования, проведенного аудиторской и консультационной компанией Deloitte.

Бюрократические процедуры, в том числе и по причине несоблюдения отведенных сроков оформления на отдельных этапах, занимают все больше времени, подчеркивают аналитики, чем обусловлен и углубляющийся недостаток новых квартир на рынке недвижимости.

По данным Чешского статистического управления, до конца июля текущего года, например в Праге, началось строительство 1161 квартиры. Это на 70% меньше, чем в 2008 году.

По словам менеджера Deloitte Петра Ганы, процесс оформления разрешений на строительство жилых домов в частности замедляется из-за обязанности рассмотрения замечаний со стороны так называемых «привилегированных истцов». Речь идет, например, о владельцах соседних земельных участков или же организаций, защищающих свои собственные или общественные интересы.

Антон Каймаков
26-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Томаш Маржас, ЧРо

Чехия вернется к строительству социального жилья

Финансовая недоступность и дороговизна жилья заставляет чехов искать крышу над головой там, где они ранее вовсе не предполагали селиться.…
Фото: ЧТК/Славомир Кубеш

Жара охладит ВВП?

Жара и засуха, с которыми столкнулась в июле и августе Чехия, окажут влияние на экономическое развитие страны. «Радио Прага» разбиралось…
Фото: ЧТК/Ondřej Deml

H-System. К решению спора вокруг недостроенного жилья подключилось правительство

Примерно 60 семей, проживающих в пригороде Праги Горомержице, оказались под угрозой лишения жилья. В 1993 г. общество заключило с ними…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL