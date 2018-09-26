Подготовка строительства жилого дома в Чехии занимает 7 лет

Срок непосредственного строительства практически не изменился. Как и десять лет назад, жилые дома в стране сдают за 2 года. Таковы результаты исследования, проведенного аудиторской и консультационной компанией Deloitte.

Бюрократические процедуры, в том числе и по причине несоблюдения отведенных сроков оформления на отдельных этапах, занимают все больше времени, подчеркивают аналитики, чем обусловлен и углубляющийся недостаток новых квартир на рынке недвижимости.

По данным Чешского статистического управления, до конца июля текущего года, например в Праге, началось строительство 1161 квартиры. Это на 70% меньше, чем в 2008 году.

По словам менеджера Deloitte Петра Ганы, процесс оформления разрешений на строительство жилых домов в частности замедляется из-за обязанности рассмотрения замечаний со стороны так называемых «привилегированных истцов». Речь идет, например, о владельцах соседних земельных участков или же организаций, защищающих свои собственные или общественные интересы.