Подготовка строительства жилого дома в Чехии занимает 7 лет

В три раза за 10 лет в Чешской Республике увеличился средний срок оформления разрешения на возведение жилого дома. В 2008 году все повороты бюрократического процесса в среднем можно было пройти за два года. Ныне на сбор необходимых «бумажек» уходит 7 лет.
Срок непосредственного строительства практически не изменился. Как и десять лет назад, жилые дома в стране сдают за 2 года. Таковы результаты исследования, проведенного аудиторской и консультационной компанией Deloitte.
Бюрократические процедуры, в том числе и по причине несоблюдения отведенных сроков оформления на отдельных этапах, занимают все больше времени, подчеркивают аналитики, чем обусловлен и углубляющийся недостаток новых квартир на рынке недвижимости.
По данным Чешского статистического управления, до конца июля текущего года, например в Праге, началось строительство 1161 квартиры. Это на 70% меньше, чем в 2008 году.
По словам менеджера Deloitte Петра Ганы, процесс оформления разрешений на строительство жилых домов в частности замедляется из-за обязанности рассмотрения замечаний со стороны так называемых «привилегированных истцов». Речь идет, например, о владельцах соседних земельных участков или же организаций, защищающих свои собственные или общественные интересы.