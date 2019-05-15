По реальным и виртуальным Карловым Варам с королем Карлом

Катерина Айзпурвит
15-05-2019
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Совершить экскурсию по карловарской Мельничной колоннаде теперь можно и в виртуальной реальности. Гид по городу в формате мобильного приложения предоставляет туристам информацию о той или иной достопримечательности, дает ссылки на сайты и подсказывает, куда дальше направить свои стопы.

С помощью мобильного телефона пользователь может сфотографироваться с мультипликационным королем Карлом IV. Как известно, этот монарх владел несколькими языками, а теперь превратился в настоящего полиглота – на выбранном туристом языке чешский король расскажет о достопримечательности. Для этого достаточно направить камеру телефона на расположенную перед колоннадой панель.

Мобильная аппликация также позволяет увидеть Мельничную колоннаду (Mlýnská kolonáda) в формате 3D, созданном с помощью 3700 фотографий и 137 лазерных сканов. Аппликация цифрового гида с виртуальной реальностью пока работает в пилотном режиме, однако в ближайшем будущем городские власти планируют включить в систему десятки объектов в Карловых Варах и окрестностях. В данный момент одну панель открывают перед Мельничной колоннадой, а вторую – в Информационном центре города на Лазеньской улице.

Катерина Айзпурвит
15-05-2019
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