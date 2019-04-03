Plzeňský Prazdroj сообщает о новых «пивных успехах»

В целом специалисты отмечают, что снижение интереса чешских потребителей к разливному пиву, наблюдавшееся в последние годы, по-видимому, остается в прошлом. В 2018 году в посетители ресторанов и пивных выпили на два процента больше пива, чем годом ранее.

Plzeňský Prazdroj считает, что росту продаж его прохладительной продукции немало поспособствовала прошлогодняя летняя жара, которая стояла в стране необыкновенно долго.

Кроме того, предприятие стало вкладывать больше средств в оборудование ресторанов-партнеров. «По результатам многочисленных опросов мы можем утверждать, что пивные, присоединившиеся к нашей программе поддержки и повысившие таким образом качество обслуживания клиентов, демонстрировали больший рост, чем другие участники рынка», – сообщил торговый директор пивоваренного предприятия Томаш Мраз.

В розничной торговле продажи пива марки Plzeňský Prazdroj выросли на 5%, причем как баночного, так и бутылочного, с возможностью возврата стеклотары. Половину общего роста составило повышение продаж именно безалкогольной продукции: продажи пива Birell выросли за прошлый год на 20%. Интерес покупателей к сидру повысился на 12%.

Также 2018 год оказался удачным для лагеров. «Чехи их очень любят. В прошлом году вверх пошли продажи Radegast Ryze, Pilsner Urquell и Gambrinus. В целом мы продали наших лагеров на 5% больше», – указывает Томаш Мраз.

