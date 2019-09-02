Плзеньское пиво подорожает

Рост цен затронет все выпускаемые марки - Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel и Birell.

Стоимость разливного пива, поставляемого в рестораны и пивные, останется без изменений. Сохранятся также цены на безалкогольные фруктовые сорта пива Birell. Информацию обнародовала пресс-секретарь крупнейшего в Чехии пивоваренного завода Йитка Немечкова. Последний раз подорожание пьзеньского пива произошло в октябре прошлого года. Скачок составил 3,7%.

Заявленное подорожание, которое вступает в силу 1 октября, связано с ростом расходов на производство, тару и осуществление поставок.

В прошлом году Plzeňský Prazdroj в Чехии и за рубежом продал рекордных 11,5 миллионов гектолитров пива, что представляет межгодовой рост на 4%.