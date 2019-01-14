Планируется строительство нового квартала в Зличине и 2,5 тыс. квартир на Жижкове

Пока все «останется на своих местах», как заверил представитель Central Group, однако в будущем девелопер намерен построить между промзоной и жилыми домами старой застройки новый квартал, рассчитанный на проживание тысяч жителей. Это самая большая территория, ревитализацию которой этот крупный игрок на рынке жилищного строительства планирует осуществить, информирoвал в понедельник газета Mladá fronta DNES.

С данной целью девелопер намерен инициировать процедуру внесения изменений в документы территориального планирования столицы Чехии.

"Мы хотели бы превратить этот район в продуманный до мелочей квартал с множеством магазинов, ресторанов, услуг, а также с разветвленной инфраструктурой",

- подтвердила MFD исполнительный директор Central Group Михаэла Томашкова.

Площадь зличинской территории, где планируется возведение жилых комплексов, примерно втрое превышает северную часть Товарного вокзала Жижкова в третьем районе Праги. Здесь Central Group будет строить Парковый квартал, где предположительно появятся 2,5 новых квартир.