Планируется строительство нового квартала в Зличине и 2,5 тыс. квартир на Жижкове

Лорета Вашкова
14-01-2019
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На карте промышленных зон Праги появится еще одна площадка с централизованной инженерной и транспортной инфраструктурой, которая в будущем преобразится в крупный жилой квартал. Самый продуктивный столичный застройщик, компания Central Group, приобрел от пражского управления недвижимостью (PSN) на прошлой неделе 36 тыс. гектаров земельных участков в районе Зличин, где в настоящее время располагаются производственные залы и склады.

Фото: Кристина МаковаФото: Кристина Макова Пока все «останется на своих местах», как заверил представитель Central Group, однако в будущем девелопер намерен построить между промзоной и жилыми домами старой застройки новый квартал, рассчитанный на проживание тысяч жителей. Это самая большая территория, ревитализацию которой этот крупный игрок на рынке жилищного строительства планирует осуществить, информирoвал в понедельник газета Mladá fronta DNES.

С данной целью девелопер намерен инициировать процедуру внесения изменений в документы территориального планирования столицы Чехии.

"Мы хотели бы превратить этот район в продуманный до мелочей квартал с множеством магазинов, ресторанов, услуг, а также с разветвленной инфраструктурой",

- подтвердила MFD исполнительный директор Central Group Михаэла Томашкова.

Площадь зличинской территории, где планируется возведение жилых комплексов, примерно втрое превышает северную часть Товарного вокзала Жижкова в третьем районе Праги. Здесь Central Group будет строить Парковый квартал, где предположительно появятся 2,5 новых квартир.

Лорета Вашкова
14-01-2019
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