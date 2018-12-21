План поставок тракторов «Zetor Tractors» в Россию 2018 г. будет выполнен

Чешский производитель тракторов «Zetor Tractors» из города Брно в полной мере выполнит план 2018 года по поставкам техники в Россию. Об этом информационному агентству ČTK заявил исполнительный директор «Zetor» Мариан Филиповский. Точное число не сообщается.
Всего, согласно договору, подписанному с российской фирмой «KEMZ», с 2018 по 2022 годы «Zetor Tractors» должен отправить заказчику 6000 тракторов. Удастся ли реализовать весь план, ныне не известно.
В минувший понедельник «Zetor» сообщил, что до конца марта 2019 года фирма уволит 40% сотрудников – 260 человек. Реализовано будет и сплошное снижение зарплат. В качестве причины приводятся экономические проблемы компании. Не оправдались надежды на увеличение спроса на трактора во второй половине 2018 года.
Ухудшение касается рынков Польши, Германии, Великобритании, США, а также и России. По словам главы профсоюза «Zetor» Алоиса Казелле, сотрудничество не вышло на ожидаемый уровень, несмотря даже на поддержку президента Милоша Земана.
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