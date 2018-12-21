План поставок тракторов «Zetor Tractors» в Россию 2018 г. будет выполнен

Антон Каймаков
21-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский производитель тракторов «Zetor Tractors» из города Брно в полной мере выполнит план 2018 года по поставкам техники в Россию. Об этом информационному агентству ČTK заявил исполнительный директор «Zetor» Мариан Филиповский. Точное число не сообщается.

Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0

Всего, согласно договору, подписанному с российской фирмой «KEMZ», с 2018 по 2022 годы «Zetor Tractors» должен отправить заказчику 6000 тракторов. Удастся ли реализовать весь план, ныне не известно.

В минувший понедельник «Zetor» сообщил, что до конца марта 2019 года фирма уволит 40% сотрудников – 260 человек. Реализовано будет и сплошное снижение зарплат. В качестве причины приводятся экономические проблемы компании. Не оправдались надежды на увеличение спроса на трактора во второй половине 2018 года.

Ухудшение касается рынков Польши, Германии, Великобритании, США, а также и России. По словам главы профсоюза «Zetor» Алоиса Казелле, сотрудничество не вышло на ожидаемый уровень, несмотря даже на поддержку президента Милоша Земана.

Антон Каймаков
21-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0

Трактор Zetor – со знаком чехословацкого качества

Экспорт в 90 стран по всему Земному шару. Миллион триста тысяч единиц – именно столько тракторов марки Zetor было произведено за семь десятилетий,…
Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0

Zetor увеличивает экспортные поставки и выручку

Чешский производитель сельскохозяйственной техники фирма Zetor, согласно рапорту о финансовом положении, в прошлом году за свою продукцию…
Тракторы моделей Proxima и Forterra, фото: Adikpl, CC BY-SA 3.0

Zetor потянуло на экзотику

Производитель тракторов Zetor выходит на вьетнамский рынок. Чешская компания заключила договор о сотрудничестве с местной фирмой Goldmax.…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL