План поставок тракторов «Zetor Tractors» в Россию 2018 г. будет выполнен

Всего, согласно договору, подписанному с российской фирмой «KEMZ», с 2018 по 2022 годы «Zetor Tractors» должен отправить заказчику 6000 тракторов. Удастся ли реализовать весь план, ныне не известно.

В минувший понедельник «Zetor» сообщил, что до конца марта 2019 года фирма уволит 40% сотрудников – 260 человек. Реализовано будет и сплошное снижение зарплат. В качестве причины приводятся экономические проблемы компании. Не оправдались надежды на увеличение спроса на трактора во второй половине 2018 года.

Ухудшение касается рынков Польши, Германии, Великобритании, США, а также и России. По словам главы профсоюза «Zetor» Алоиса Казелле, сотрудничество не вышло на ожидаемый уровень, несмотря даже на поддержку президента Милоша Земана.