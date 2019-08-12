Первое полугодие – всплеск интереса к чешским визам

Оплата консульского сбора за визу за первое полугодие 2019 г. пополнила государственную казну на полмиллиарда крон (около 19,6 млн евро). Согласно прогнозу МИД, за целый нынешний год государство могло бы получить за оплату визового сбора свыше одного миллиарда крон (более 39,2 млн евро). В прошлом году это принесло в бюджет страны 771 миллион крон.

Больше всего заявок на туристические визы получили в Москве

Больше всего заявок поступило из России, Украины и Китая, за ними с большим отставанием следуют Индия, Турция, Казахстан, Белоруссия и Саудовская Аравия. По информации внешнеполитического ведомства ЧР, наиболее стремительно растет численность туристов, прибывающих в Чехию из Китая, Индии и Саудовской Аравии.

Больше всего заявок на туристические визы – 104000 – было подано в Посольство Чехии в Москве. На втором месте по числу заявок – 38000 – диппредставительство в Пекине, на третьем – Генеральное Консульство в Шанхае с 20000 заявлений.

В диппредставительствах Львова и Киева работают, не покладая рук

Самое высокое число заявок на оформление краткосрочной рабочей визы, 51 тысячу, приняло Генеральное Консульство во Львове и Посольство Чехии в Киеве, - 50 тысяч заявок.

По данным в рамках Шенгенской зоны, Чехия по числу выданных виз заняла седьмую сторочку в списке двадцати шести государств Шенгена, - отметил директор отдела виз МИД ЧТ Давид Новы.