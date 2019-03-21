Performance Solutions: чехи в погоне за победой

Как сообщается на официальном сайте Performance Solutions, название суперкара было позаимствовано у британского многоцелевого бомбардировщика De Havilland Mosquito, который считается самым быстрым самолетом времен Второй мировой войны. Были также заявлены параметры автомобиля: длина – 4,4 м, ширина – 2 м, колесная база – 2,6 м, масса – 974 кг.

Mosquito будет оснащен атмосферным V8 двигателем мощностью 608 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач. Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч менее чем 3 секунды. Заявленная максимальная скорость – 320 км/ч. В оснащение Mosquito войдет система Active Ride Control (ARC), гасящая колебания кузова за счет регулировки жесткости электронноуправляемых амортизаторов и моноблочные колеса с креплением на центральной гайке.

«Любая бригада инженеров может построить суперкар мощностью более 1000 лошадиных сил, однако ДНК Mosquito имеет особую конструкцию. Его основное прездназначение – перемещаться в пространстве быстрее, чем конкуренты, и этому подчинены все технологии и разработки, примененные при его создании», - говорится на официальном сайте компании.