Перекачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию приостановлена

Литвинов обеспечен запасами нефти на неделю

«Очистительный завод в Литвинове, который принадлежит нефтехимическому холдингу Unipetrol, имеет запасы нефти на семь дней. Если в течение семи дней все не вернется в прежнюю колею, сценарий предполагает два варианта.

Либо придется приостановить работу на очистительном заводе, либо прибегнуть к решению за счет использования резерва из стратегических запасов нефти Чехии»,

– отметил глава SSHR Павел Швагр.

Польша, Германия, Беларусь и Словакия в четверг также приостановили импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за загрязнения нефти, возникшего вследствие превышения содержания органических хлоридов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак информировал о том, что "чистая нефть, без примесей, потечет на границе с Беларусью уже 29 апреля".