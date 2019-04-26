Перекачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию приостановлена

В настоящее время перекачка российской нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» в Чехию приостановлена. Информагенству ČTK в пятницу об этом сообщил председатель Государственного управления по стратегическим запасам Чешской Республики (SSHR) Павел Швагр. По словам Швагра, в трубопроводе сейчас находится от 250000 до 300000 тонн загрязненной нефти.
«Очистительный завод в Литвинове, который принадлежит нефтехимическому холдингу Unipetrol, имеет запасы нефти на семь дней. Если в течение семи дней все не вернется в прежнюю колею, сценарий предполагает два варианта.
Либо придется приостановить работу на очистительном заводе, либо прибегнуть к решению за счет использования резерва из стратегических запасов нефти Чехии»,
– отметил глава SSHR Павел Швагр.
Польша, Германия, Беларусь и Словакия в четверг также приостановили импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за загрязнения нефти, возникшего вследствие превышения содержания органических хлоридов.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак информировал о том, что "чистая нефть, без примесей, потечет на границе с Беларусью уже 29 апреля".