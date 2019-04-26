Перекачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию приостановлена

Лорета Вашкова
26-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В настоящее время перекачка российской нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» в Чехию приостановлена. Информагенству ČTK в пятницу об этом сообщил председатель Государственного управления по стратегическим запасам Чешской Республики (SSHR) Павел Швагр. По словам Швагра, в трубопроводе сейчас находится от 250000 до 300000 тонн загрязненной нефти.

Фото: 12019, PixabayФото: 12019, Pixabay

Литвинов обеспечен запасами нефти на неделю

«Очистительный завод в Литвинове, который принадлежит нефтехимическому холдингу Unipetrol, имеет запасы нефти на семь дней. Если в течение семи дней все не вернется в прежнюю колею, сценарий предполагает два варианта.

Либо придется приостановить работу на очистительном заводе, либо прибегнуть к решению за счет использования резерва из стратегических запасов нефти Чехии»,

– отметил глава SSHR Павел Швагр.

Польша, Германия, Беларусь и Словакия в четверг также приостановили импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за загрязнения нефти, возникшего вследствие превышения содержания органических хлоридов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак информировал о том, что "чистая нефть, без примесей, потечет на границе с Беларусью уже 29 апреля".

Лорета Вашкова
26-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: открытый источник

«Дружбу» решили продлить

Собственник и оператор чешской части нефтепровода «Дружба» Mero может продлить его до границ с Германией. Предполагается, что это позволит переправлять…
Фото: Pixabay CC0

Опрос: чехи входят во вкус альтерантивных инвестиций

Все больше чехов рассматривают возможность альтернативных инвестиций. Прежде всего представители молодого поколения предпочитают вместо…
Ульяновск, фото: Razumhak CC BY-SA 3.0

EM PT: энергия прогресса

Совместное российско-чешское предприятие «Высокотехнологичный промышленный комплекс «Сигма центр» реализует проект завода по производству…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL