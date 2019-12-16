Перед Рождеством чехи штурмуют реальные и виртуальные магазины

В предпоследний перед Рождеством уик-энд у торговых центров выстраивались колонны автомобилей, а отыскать место на парковке было практически невозможно.

По мнению представителей торговли, наплыв покупателей связан с тем, что в середине месяца сотрудники предприятий получают зарплату. «После выплаты зарплаты люди устремляются за всем, что им нужно приобрести для встречи Рождества», – сообщила пресс-секретарь торговой сети Globus Рита Габриэлова. По ее данным, траты каждого покупателя по сравнению с обычными днями возросли в среднем в несколько раз.

По наблюдению пресс-секретаря сети магазинов розничной торговли Tesco Вацлава Коуколичека, в середине декабря изменился состав корзины: «Покупатели приобретают уже не ингредиенты для приготовления выпечки, а консервированные овощи, копчености, мясо вино и крепкий алкоголь. Также большим спросом пользуются косметические наборы и текстильные изделия. Количество покупателей выросло на десятки процентов».

Представитель сети Kauflandu Рената Майерл сообщила, что хорошо продавались елочные игрушки, электрические гирлянды и другие аксессуары для создания рождественского дизайна. О рекордных продажах сообщает онлайн супермаркет Rohlík.cz, торгующий продуктами питания: «Общий оборот повысился по сравнению с прошлым годом примерно на 80%», – рассказывает коммерческие директор компании Олин Новак.

Спросом пользуются не только деликатесы и алкоголь – IKEA сообщает о стремительном росте продаж декоративных свечей, столовых сервизов и посуды для запекания блюд в духовке. «За последнюю неделю торговые дома IKEA в Чехии посетило более 183 000 покупателей. По сравнению с показателем неделей ранее рост составил 9%», – сообщила менеджер по продажам Элена Клиаменаки.

Интернет-магазин CZC.cz сообщает, что электроники за вторую неделю декабря было продано на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. В онлайн-магазине Heureka.cz 14 и 15 декабря стало самым высоким показателем продаж за весь год. Наибольшим спросом пользовались беспроводные наушники и смартфоны iPhone. Также хитами Рождества 2019 года стали интерактивные куклы и плюшевые медведи, игрушечные автотреки, конструкторы Lego и Duplo.

Mall.cz сообщает о росте на сотни процентов продаж телевизоров. В Alza.cz наибольшим спросом пользовались фитнес-браслеты, телеприставки, электрические зубные щетки и подарочные ваучеры на 1000 крон.

Большой наплыв покупателей ожидается также в следующий уик-энд, 21 и 22 декабря, а также в понедельник, 23 декабря. В Сочельник, 24 декабря, крупные торговые точки работают только до полудня, а на Рождество, 25 и 26 декабря будут закрыты.