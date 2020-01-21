Пассажиропоток между Чехией и Казахстаном поднимется до 30 тысяч человек

По предварительным подсчетам, новой парой рейсов ежегодно воспользуются около 7500 человек, общий пассажиропоток между столицами Чехии и Казахстана, таким образом, увеличится до 30 000 человек. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-700. Вместимость салона - 149 пассажиров.

Ранее в Казахстан летали также «Чешские авиалинии», однако из-за низкого интереса пассажиров в 2014 году сообщение было прекращено.

По заявлению представителей пражского аэропорта, новые рейсы в текущем году свяжут Прагу также со столицей Вьетнама Ханоем и американским городом Чикаго.

По данным за 2019 год, пассажиропоток пражского аэропорта превысил 17,8 миллиона человек. В этом году воздушная гавань, предположительно, окажется за гранью установленных максимальных лимитов.