Паромщики боятся за свой хлеб

В рамках внедрения в чешское законодательство общеевропейских норм, обращают внимание бизнесмены, ведомство может обязать оборудовать все судна и суденышки дорогостоящими навигационными системами с большими дисплеями. Против нововведения выступил депутатский экономический комитет и компания «Пражская Венеция», которая обеспечивает работу 70% столичных паромных переправ. Судна фирмы в позапрошлом году перевезли почти полмиллиона пассажиров.

Необходимость оборудовать паромы навигационными системами министерство обосновывает тем, что они перевозят пассажиров, в том числе и в условиях сниженной видимости при плохой погоде.