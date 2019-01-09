Паромщики боятся за свой хлеб

Антон Каймаков
09-01-2019
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Законодательная поправка, разрабатываемая чешским транспортным министерством, жалуются предприниматели, занимающиеся паромными перевозками, может привести к краху отрасли.

Фото: Штепанка БудковаФото: Штепанка Будкова В рамках внедрения в чешское законодательство общеевропейских норм, обращают внимание бизнесмены, ведомство может обязать оборудовать все судна и суденышки дорогостоящими навигационными системами с большими дисплеями. Против нововведения выступил депутатский экономический комитет и компания «Пражская Венеция», которая обеспечивает работу 70% столичных паромных переправ. Судна фирмы в позапрошлом году перевезли почти полмиллиона пассажиров.

Необходимость оборудовать паромы навигационными системами министерство обосновывает тем, что они перевозят пассажиров, в том числе и в условиях сниженной видимости при плохой погоде.

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