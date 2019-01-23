Палата депутатов одобрила налогообложение возвращенного церквям имущества

Принятая Палатoй депутатов норма должна войти в силу с 1 января 2020 года. Предложение отсрочить введение в действие нового закона до 2021 года, наоборот, не получило поддержки у парламентариев. Коммунисты, тем не менее, предполагают, что законопроект не будет одобрен в Сенате.

Ввести новый налог на церковное имущество, некогда конфискованное коммунистами, Компартия Чехии и Моравии, которая входит в парламент, потребовала в обмен на поддержку главы движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских выборов.

Христианские демократы не раз повторяли, что расценивают такую меру как налогообложение однажды возвращенного церковного имущества, которым церкви не могли пользоваться долгие годы, «неморальным и антиконституционным шагом».

Оппозиция считает, что норма ставит под удар маленькие церкви

По мнению оппозиции, в том случае если норма вступит в силу, ее последствия наиболее ощутимо скажутся на интересах небольших церквей, а также на Федерации еврейских общин Чешской Республики.

„Нововведение окажется более несправедливым по отношению к небольшим церковным субъектам. Они лишатся 19% от выплачиваемой суммы, что является абсолютно неморальным. В этой борьбе коммунистов с католической церковью больше всех пострадают именно маленькие церкви", - отметил глава Конституционно-правового комитета Марек Бенда от партии Гражданских демократов. Председатель оппозиционной фракции TOP 09 Mирослав Калоусек также считает данную норму неприемлемой и противоречащей принципам правового государства.

„Одним из главных мотивов одобренного закона является антисемитизм. В палате заседает целый ряд депутатов, которые мыслят именно таким образом",

- считает Калоусек.

Президент Чехии Милош Земан ранее высказывался в пользу серьезного обсуждения возможных изменений в рамках обсуждаемого налогообложения церковного и имущества «с разных точек зрения» и проведения юридического анализа. С тем, что следует «принять во внимание, о каком именно возвращении имущества идет речь – о храмах и других объектах либо исключительно о выплате финансовых компенсаций за имущество, возврат которого уже не представлялся возможным».