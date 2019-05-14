Ожидается подорожание пива

Эксперты напоминают, что ячмень, используемый пивзаводам для производства, весьма чувствителен к недостатку влаги. Погода впрямую отражается на качестве ячменя. Уже четвертый год подряд именно из-за засухи сокращаются объемы урожаев. Исследовательский институт растениеводства в настоящее время работает над выведением новых сортов ячменя, который был бы более устойчив к засушливой погоде. Последний раз пиво в Чехии подорожало на несколько процентов осенью минувшего года. «Первую скрипку» в этом вопрос играет фирма «Plzeňský Prazdroj». Остальные компании лишь следуют примеру лидера.