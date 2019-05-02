Отпуск под угрозой

Boeing 737-8 MAX был запрещен к использованию Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) после серии катастроф, последняя из которых произошла 10 марта, когда самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Аналогичное воздушное судно Lion Air с 181 пассажиром и восемью членами экипажа попало в авиакатастрофу в октябре прошлого года в районе Джакарты.

Временный запрет на эксплуатацию лайнеров и снижение объемов их производства обойдется производителю примерно в три миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal. В эту сумму входят потери от затрат на переобучение пилотов, устранение ошибок программного обеспечения самолетов и выплаты родственникам погибших в двух авиакатастрофах.

MAXимальный урон

Вскоре после решения EASA крупнейшая чешская авиакомпания SmartWings приостановила эксплуатацию имеющихся у нее Boeing 737-8 MAX. «Данная мера касается 7 самолетов этого типа. Наша компания находится в тесном контакте с производителем и соответствующими авиаведомствами и руководствуется их указаниями и рекомендациями», - подтвердила «Радио Прага» пресс-секретарь SmartWings Владимира Дуфкова.

По данным чешских СМИ, авиаперевозчик в результате приостановки эксплуатации «Максов» и их замены другими лайнерами ежедневно терпит финансовые убытки в размере нескольких миллионов крон. По оценке Лукаша Кованды, главного экономиста Czech Fund, потери SmartWings составляют 100 млн крон в месяц (около 4 млн евро). Авиакомпании даже пришлось арендовать один Airbus A320 у болгарской Fly2Sky.

SmartWings не исключает возможности отмены заказа на 39 новых Boeing 737-8 MAX, которые были приобретены для обновления авиапарка. «Получать самолет, который не может летать, бессмысленно. Однако мы не хотим делать преждевременных выводов. Надеемся, что Boeing решит проблемы в самое ближайшее время», - сообщила Владимира Дуфкова.

Авиакомпания уже анонсировала сокращение количества летних рейсов на 8%. SmartWings предложит пострадавшим клиентам воспользоваться другими рейсами. Пассажирам, чей рейс будет отменен без возможности зарезервировать другой полет, вернут деньги за билеты.

Вместе с тем, услугами SmartWings пользуется подавляющее большинство чешских туристических компаний. Как следствие, в туротрасль страны вносится элемент нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне, отметил Ян Папеж, зампред Ассоциации турагентств ЧР, признав, что все игроки на туристическом рынке Чехии стали заложниками кризиса Boeing.

«В момент введения запрета на использование «Максов» стало понятно, что это скажется на SmartWings и летнем туристическом сезоне. Однако, ни компании, ни перевозчика не следует винить в этих проблемах. Сложившаяся ситуация требует от всей туристической индустрии проявить гибкость и отказаться от строгого соблюдения договорных обязательств, так как кризис коснулся не только Чехии, это глобальная проблема», - сказал Папеж.

По оценкам Ассоциации турагентств ЧР, 5-10% клиентов туркомпаний в ближайший туристический сезон столкнется с различными трудностями. Прежде всего, это касается тех, кто заранее выбрал и оплатил дорогу и проживание. «Речь идет примерно о 350 тыс. человек. Без необходимого количества самолетов их рейсы будут задерживаться и периодически отменяться. Напротив, в выигрыше останутся те граждане, кто приобретет путевки сейчас или накануне высокого сезона», - полагает Ян Папеж.

«Из-за того, что некоторые самолеты не могут своевременно подняться в небо, наши транспортные возможности сильно ограничиваются. В настоящее время ведется поиск альтернативных перевозчиков, что может привести к повышению стоимости их услуг, а также путевки, хотя мы не считаем, что большинство компаний пойдут на повышение цен в силу высокой конкуренции на рынке», - пояснили «Радио Прага» в пресс-службе компании Fisher.

Главным отличием туристического сезона 2019 года будет сокращение предложения «горящих» туров. Помимо этого, ситуация повлияет не только на выездной туризм, но и на въездной, поскольку SmartWings также занимается перевозкой иностранных туристов в Чешскую Республику, напомнила экономист Клара Фабианкова.

По этой причине Ян Папеж предлагает чешскому правительству рассмотреть возможность оказания поддержки туриндустрии: «Сейчас мы не можем рассчитать точный размер ущерба, который был нанесен отрасли. Прежде всего, подсчету не поддаются административные расходы. Мы считаем, что правительству следует внимательнее отнестись к положению дел в отрасли, но не рассчитываем при этом на государственную помощь. Мы не аграрии, убытки нам никто не компенсирует, нам не помогли даже после цунами в Индонезии».

Тяжелые будни чешских аэропортов

Проблемы с самолетами Вoeing 737-8 MAX негативно отразились не только на деятельности чешских туркомпаний и авиакомпаний, но и местных аэропортов. С серьезными финансовыми трудностями, в частности, столкнулся аэропорт в Пардубице, реконструированный в 2018 году (работы обошлись примерно в 250 млн крон). Причиной тому стало решение SmartWings отказаться от полетов из Парбудице. Ее примеру последовала и ирландская Ryanair. В результате пассажирооборот авиаузла в 2019 году сократится более чем наполовину – со 147 тыс. до 80 тыс. человек.

«Не иначе, как трагичной, нынешнюю ситуацию не назвать. За последние несколько недель удары следуют один за другим. Но мы не должны допустить ситуацию, при которой аэропорт останется без пассажиров, как школа без учеников, больница без пациентов или автострада без автомобилей», - сказал в интервью «Чешскому Радио» Мартин Нетолицки, гетман Пардубицкого края.

Немногим лучше ситуация аэропорта второго по величине города страны. В настоящее время из Брно выполняются рейсы в Лондон, Милан, Берлин и еще 24 города, однако в ближайшее время в летное расписание могут быть внесены «значительные изменения», сообщает издание E15. «Для всех региональных авиаузлов ключевое значение будут иметь летнее расписание рейсов. Только тогда они смогут понять, проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры», - убежден эксперт в сфере авиации Мартин Велек.