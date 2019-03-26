Открытый трамвай T3 Coupe получил премию Red Dot

Эва Туречкова
26-03-2019
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Открытый трамвай T3 Coupe - результат совместной работы Пражского транспортного предприятия и дизайнера Анны Марешовой, получил самую престижную в мире премию в области дизайна Red Dot в категории продуктовый дизайн.

Фото: T3 CoupéФото: T3 Coupé

Новый вагон создавался на базе легендарной модели Tatra T3 чехословацкого производства. Дизайнеры оснастили его также некоторыми деталями, позаимствованными у исторических моделей трамвайных вагонов.

T3 Coupe был впервые представлен в октябре прошлого года на выставке Designblock. Сборка длилась два года, проект реализовали работники трамвайного депо Пражского транспортного предприятия (DPP).

«Мы надеемся продолжить традицию не только открытого трамвая № 500, выпущенного в 1913 г., но и трамвая-салона № 200, представленного на Всемирной выставке в Париже 1900 года», - сообщил изданию Aktuálně.cz технический директор DPP и менеджер проекта. Международное жюри, состоящее из четырех десятков специалистов в области промышленного дизайна, ученых и журналистов, оценивало 5500 продуктов из 55 стран мира. Вагон T3 Coupe вместительностью 31 человек отправляется из депо в Стршешовице, заказать его можно посредством Транспортного предприятия.

Премию Red Dot Design Award, которую присуждает немецкий Центр дизайна Nordheim Westfalen с 1955 года, называют Оскаром дизайна. Торжественное вручение наград состоится 8 июля 2019 года в Эссене.

Эва Туречкова
26-03-2019
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