Отель «Гранд Будапешт» по-чешски

Тимур Кашапов
11-04-2019
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Строительная группа Skanska продала землю в центре Будапешта чешской компании Europa Investment Property, которая в столице Венгрии построит отель за 567 млн крон (около 22 млн евро). Его оператором станет британская сеть InterContinental Hotels Group, которой принадлежит бренд Holiday Inn Express.

Фото: Europa Investment PropertyФото: Europa Investment Property

«В настоящее время на объекте ведутся проектные работы. Строительство начнется в ноябре, здание будет полностью введено в эксплуатацию в марте 2022 года», - сказал Ондржей Сподняк, владелец Europa Investment Property. В трехзвездочном отеле общей площадью 11 тыс. кв. м разместится 234 номера. «Проект финансируется в основном за счет банковского кредита в объеме почти 14 млн евро. Остальные восемь миллионов евро выделит Europa Investment Property и наши партнеры», - добавил Сподняк.

Новая гостиница в Будапеште – второй проект Europa Investment Property в Венгрии. Ранее компания реконструировала и сдала в эксплуатацию офисный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м. Europa Investment Property в настоящее время занимается ремонтом виллы в стиле модерн в пражском районе Смихов, которая принадлежала промышленнику Карелу Пашеку.

Недвижимость, впрочем, не единственная сфера деятельности бизнесмена Ондржея Сподняка. Принадлежащая ему Zenron Consulting оказывает консалтинговые услуги при создании оффшорных компаний и торгует дебиторскими задолженностями. Предпринимателю принадлежит также финтех-стартап Amore Finance.

Договоренность Europa Investment Property подтверждает тенденцию, в соответствии с которой чешские инвесторы все чаще вкладывают деньги в зарубежную недвижимость. «Компании из ЧР – лидеры по этому показателю в Центральной и Восточной Европе. Стремительное накопление капитала в чешской экономике подсказывает, что экспорт капитала продолжится и в 2019 году», - полагает Эндрю Томпсон, менеджер по инвестициям консалтинговой компании Colliers International.

Тимур Кашапов
11-04-2019
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