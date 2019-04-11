Отель «Гранд Будапешт» по-чешски

Строительная группа Skanska продала землю в центре Будапешта чешской компании Europa Investment Property, которая в столице Венгрии построит отель за 567 млн крон (около 22 млн евро). Его оператором станет британская сеть InterContinental Hotels Group, которой принадлежит бренд Holiday Inn Express.
«В настоящее время на объекте ведутся проектные работы. Строительство начнется в ноябре, здание будет полностью введено в эксплуатацию в марте 2022 года», - сказал Ондржей Сподняк, владелец Europa Investment Property. В трехзвездочном отеле общей площадью 11 тыс. кв. м разместится 234 номера. «Проект финансируется в основном за счет банковского кредита в объеме почти 14 млн евро. Остальные восемь миллионов евро выделит Europa Investment Property и наши партнеры», - добавил Сподняк.
Новая гостиница в Будапеште – второй проект Europa Investment Property в Венгрии. Ранее компания реконструировала и сдала в эксплуатацию офисный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м. Europa Investment Property в настоящее время занимается ремонтом виллы в стиле модерн в пражском районе Смихов, которая принадлежала промышленнику Карелу Пашеку.
Недвижимость, впрочем, не единственная сфера деятельности бизнесмена Ондржея Сподняка. Принадлежащая ему Zenron Consulting оказывает консалтинговые услуги при создании оффшорных компаний и торгует дебиторскими задолженностями. Предпринимателю принадлежит также финтех-стартап Amore Finance.
Договоренность Europa Investment Property подтверждает тенденцию, в соответствии с которой чешские инвесторы все чаще вкладывают деньги в зарубежную недвижимость. «Компании из ЧР – лидеры по этому показателю в Центральной и Восточной Европе. Стремительное накопление капитала в чешской экономике подсказывает, что экспорт капитала продолжится и в 2019 году», - полагает Эндрю Томпсон, менеджер по инвестициям консалтинговой компании Colliers International.