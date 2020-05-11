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Опрос "Праздроя": владельцы пивных воспрянули духом

Лорета Вашкова
11-05-2020
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Как показал актуальный опрос чешского пивзавода Plzeňský Prazdroj, пивным, ресторанам и кабачкам, видимо, не грозит столь серьезный крах, как того опасались их владельцы ввиду мер, принятых в реакции на эпидемию коронавируса. В данной сфере услуг планируют остаться свыше 97,5% питейных заведений Чехии, при этом еще в начале апреля на основе проведенного пивоварнями исследования предполагалось, что после снятия режима карантинных мер откроются не более десяти процентов заведений данной категории.

Фото: Khalil Baalbaki, Чешское радиоФото: Khalil Baalbaki, Чешское радио

Согласно опросу Dataservis, распахнуть свои двери после смягчения режима карантина готовились четверть пивных в стране. Преобладающее число их владельцев, тем не менее, между тем изменили свой взгляд на текущую ситуацию и сегодня готовы ринуться в бой за сохранение своих завсегдатаев.

Данные для опроса собраны из свыше 16000 пивных Чехии

Plzeňský Prazdroj собрал данные из более чем 16000 пивных, то есть восьмидесяти процентов всех, с которыми эта компания сотрудничает и которые представляют большую часть субъектов в данном сегменте на отечественном рынке.

"Из более чем 20000 партнерских заведений окончательно закроются лишь около пятисот", - сообщил информагентству ČTK торговый директор «Праздроя» Toмаш Мраз.

«Изначальный пессимизм в связи с открытием 11 мая летних террас пивных, кафе и ресторанов на свежем воздухе и в ожидании их полного открытия, планируемого 25 мая, претерпевает изменения. Разумеется, что их владельцы находятся в тяжелой ситуации, у многих из них финасовые проблемы. Однако большинство тех, кто уже собирался распрощаться с этим поприщем, все-таки решили продолжить начатое дело», — рассказал в понедельник Т. Мраз.

Кампания «Спасите пивную», или Не дадим в обиду пиво

Prazdroj и другие пивоварни в Чехии пытались в ходе всего кризиса и далее стремятся поддержать своих партнеров, смягчить последствия эпидемии коронавируса на предпринимательство в этой сфере и помочь получить кредиты в рамках правительственной программы поддержки под названием Covid. Известный пивзавод, к примеру, принял также участие в программе Zachraňte hospodu («Спасите пивную»). В настоящее время Prazdroj дает каждому вновь открывшемуся кабачку один бочонок пива бесплатно и предоставляет питейным заведениям необходимые дезинфицирующие средства.

Лорета Вашкова
11-05-2020
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