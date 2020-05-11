Опрос "Праздроя": владельцы пивных воспрянули духом

Как показал актуальный опрос чешского пивзавода Plzeňský Prazdroj, пивным, ресторанам и кабачкам, видимо, не грозит столь серьезный крах, как того опасались их владельцы ввиду мер, принятых в реакции на эпидемию коронавируса. В данной сфере услуг планируют остаться свыше 97,5% питейных заведений Чехии, при этом еще в начале апреля на основе проведенного пивоварнями исследования предполагалось, что после снятия режима карантинных мер откроются не более десяти процентов заведений данной категории.
Согласно опросу Dataservis, распахнуть свои двери после смягчения режима карантина готовились четверть пивных в стране. Преобладающее число их владельцев, тем не менее, между тем изменили свой взгляд на текущую ситуацию и сегодня готовы ринуться в бой за сохранение своих завсегдатаев.
Plzeňský Prazdroj собрал данные из более чем 16000 пивных, то есть восьмидесяти процентов всех, с которыми эта компания сотрудничает и которые представляют большую часть субъектов в данном сегменте на отечественном рынке.
"Из более чем 20000 партнерских заведений окончательно закроются лишь около пятисот", - сообщил информагентству ČTK торговый директор «Праздроя» Toмаш Мраз.
«Изначальный пессимизм в связи с открытием 11 мая летних террас пивных, кафе и ресторанов на свежем воздухе и в ожидании их полного открытия, планируемого 25 мая, претерпевает изменения. Разумеется, что их владельцы находятся в тяжелой ситуации, у многих из них финасовые проблемы. Однако большинство тех, кто уже собирался распрощаться с этим поприщем, все-таки решили продолжить начатое дело», — рассказал в понедельник Т. Мраз.
Prazdroj и другие пивоварни в Чехии пытались в ходе всего кризиса и далее стремятся поддержать своих партнеров, смягчить последствия эпидемии коронавируса на предпринимательство в этой сфере и помочь получить кредиты в рамках правительственной программы поддержки под названием Covid. Известный пивзавод, к примеру, принял также участие в программе Zachraňte hospodu («Спасите пивную»). В настоящее время Prazdroj дает каждому вновь открывшемуся кабачку один бочонок пива бесплатно и предоставляет питейным заведениям необходимые дезинфицирующие средства.
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