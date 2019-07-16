Офшоры покинуло 405 чешских компаний

Это самый низкий показатель с 2011 года. В первой половине 2019 года офшоры покинуло 405 чешских фирм, что характеризуется как «рекордный отлив». Из офшоров контролируется 2,47% отечественных компаний, общий базовый капитал которых составляет 326,6 миллиарда крон (12,5 миллиарда евро).

««Налоговый рай» перестал выполнять свои главные функции – обеспечение анонимности собственников и налоговой оптимизации. Оценив расходы на функционирование всей структуры и риск для репутации, предприниматели начали достаточно массово выводить свои предприятия из этих зон», – комментирует аналитик Bisnode Петра Штепанова. Самое большое количество чешских компаний было выведено из Нидерландов (147), Кипра (36), Люксембурга (32) и с британских Вигринских Островов (22).

Одновременно, однако, в пяти иных офшорных зонах общее количество чешских фирм увеличилось. В Гонконге их обосновалось, например, восемь, а в Объединенных Арабских Эмиратах семь.