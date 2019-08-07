ОЭСР: налоговая нагрузка чехов остается высокой

Эва Туречкова
07-08-2019
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Чехия относится к странам с наибольшей налоговой нагрузкой среди 36 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно новейшим данным, чехи в рейтинге занимают седьмую позицию, опережая даже шведов.

Фото: Pixabay, CC0 Public DomainФото: Pixabay, CC0 Public Domain Гражданин Чехии, получающий среднестатистическую зарплату и не воспитывающий детей, отдает государству 43,7 процента своего дохода. Сюда входят подоходный налог, а также обязательные отчисления на социальное и медицинское страхование.

Чехов опережают лишь жители Бельгии, Германии, Италии, Франции, Австрии и Венгрии. В то же время, покупательная способность граждан большинства указанных государств намного выше.

Более обнадеживающие результаты показывает сравнение уровней налогообложения семейных пар, воспитывающих детей. В данном рейтинге Чехия находится чуть ниже среднестатистического показателя по странам ОЭСР.

Эва Туречкова
07-08-2019
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