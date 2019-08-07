ОЭСР: налоговая нагрузка чехов остается высокой

Гражданин Чехии, получающий среднестатистическую зарплату и не воспитывающий детей, отдает государству 43,7 процента своего дохода. Сюда входят подоходный налог, а также обязательные отчисления на социальное и медицинское страхование.

Чехов опережают лишь жители Бельгии, Германии, Италии, Франции, Австрии и Венгрии. В то же время, покупательная способность граждан большинства указанных государств намного выше.

Более обнадеживающие результаты показывает сравнение уровней налогообложения семейных пар, воспитывающих детей. В данном рейтинге Чехия находится чуть ниже среднестатистического показателя по странам ОЭСР.