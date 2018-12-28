Объем продаж интернет-магазинов повысился до 45 млрд крон

Сразу же после Сочельника, отмечаемого в Чехии 24 декабря, в онлайн-магазинах начались распродажи товаров, привлекающие с каждым годом все больший интерес со стороны покупателей.

«Чехи часто выражают пожелание найти под елкой «сюрприз», выраженный в денежном эквиваленте, который используют именно для покупки товаров со скидкой. С одной стороны, магазинам необходимо освободить склады, с другой стороны, именно благодаря скидкам интернет-торговцам удается добиться такого увеличения оборота компании»,

- отметил исполнительный директор APEK Ян Ветышка.

24% интернет-покупателей сохраняют верность излюбленным магазинам

Например, нынешний рождественский период принес одному из игроков на поле электронного бизнеса, компании Kasa.cz., рост объема продаж в межгодовом сопоставлении на 20%. Среди самых востребованных товаров оказались смартфоны, игровые приставки, планшеты, роботы-пылесосы, автоматические сушилки для белья и эспрессо кофеварки, - сообщила ЧТК менеджер по связям с общественностью Kasa.cz Aндреа Янковцова.

Менеджер сервера Zboží.cz Mилан Шмид в свою очередь напоминает, что в рождественских распродажах зачастую продаются более старшие модели, поэтому покупателям стоит проверить, насколько они отвечают нынешним трендам в потребительской электронике. «Продавцы в ходе таких распродаж, как правило, не предлагают с большими скидками товары, имевшие большой спрос в период Рождества», – подытоживает Mилан Шмид.

Несомненным преимуществом для покупателей, тем не менее, является возможность сравнить актуальные цены интересующих их товаров в разных интернет-магазинах. Перед Рождеством 29% респондентов-участников опроса, проведенного APEK, сообщили, что основным преимуществом онлайн-покупок они считают экономию времени. 31% опрошенных чаще всего сравнивает предложения отдельных интернет-магазинов. 24% покупателей предпочитают делать покупки в своем излюбленном интернет-магазине, не интересуясь предложениями со стороны их конкурентов.