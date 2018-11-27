Объем экспорта Semtex исчисляется десятками млн крон в год

Эва Туречкова
27-11-2018
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Взрывчатка Semtex считается одной из икон чехословацкой и чешской промышленности. В наши дни производитель пластичного взрывчатого вещества, компания Explosia ежегодно поставляет этот товар на зарубежные рынки на сумму 70 миллионов крон (2,8 миллиона евро).

Фото: ЧТФото: ЧТ «Выручка от реализации Semtex и сопряженной продукции представляет 7 процентов от общего дохода компании. Это - особый товар, который не продают сотнями тонн. Чаще всего он используется при сносе старых объектов», - говорит пресс-секретарь компании Explosia Мартин Венцл. Ежегодная выручка компании Explosia превышает миллиард крон в год.

Semtex изобрели двое чешских химиков - Станислав Бребера и Радим Фукатко - в лаборатории завода VCHT Syntesia. Серийное производство взрывчатки было запущено в Чехословакии в 1964 году. Изначально она предназначалась для ликвидации мин.

Начиная с 1981 года, фирма получила запрет на экспорт Semtex в зоны риска, а с 1989 по 1991 был его вывоз запрещен полностью.

До 1989 было в Чехословакии произведено 1800 тонн взрывчатого вещества, на экспорт предназначалось 690 тонн. Начиная с 1989 года до настоящего времени, завод выпустил около 1000 тонн пластичной взрывчатки.

Эва Туречкова
27-11-2018
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