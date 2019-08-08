Новый чешский мультиплекс

Напомним, Vodafone Group приобрел европейские активы Liberty Global за 18,4 млрд евро, включая долг компании в размере 7,6 млрд евро. В сделку вошли активы в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Сумма сделки в 11,5 раз превысила показатель свободного денежного потока, зафиксированного подразделением в 2017 году.

«Объединение позволит укрепить позиции Vodafone не только как ведущего поставщика телекоммуникационных услуг, но и как стратегического инвестора и крупного работодателя в Чешской Республике», - заявил Петр Дворжак, генеральный директор Vodafone Czech Republic. «Качественные сети нового поколения являются ключевой предпосылкой не только для экономического роста Чехии. Полагаю, что данная сделка поспособствует дальнейшей модернизации экономики, развитию бизнеса и повышению конкурентоспособности Чешской Республики», - отметил он.

Поглотив UPC, Vodafone приобрел передовую платформу с развитой инфраструктурой, параметры которой соответствуют целям программы цифровизации ЧР и реализации европейской стратегии «Цифровая повестка дня для Европы», полагает Мартин Миллер, генеральный директора UPC в Чешской Республике. «Мы привносим в общую копилку новой компании не только инновации и доступ к оптическим сетям. В ее штат войдут сотни опытных профессионалов, которую поспособствуют ее превращению в лидера рынка», - подчеркнул он.

Как сообщили представители Vodafone, компания продолжит развивать и модернизировать инфраструктуру с целью введения в эксплуатацию мобильных сетей 5G уже в 2020 году. Также оператор готовится предложить так называемые конвергентные тарифы, объединяющие мобильные голосовые услуги, мобильный интернет, высокоскоростной домашний интернет, телевидение и домашний телефон.