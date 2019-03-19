Новая ВПП, расширение Терминала 2 - в пражском аэропорту грядут большие перемены

Пассажиропоток в пражском аэропорту Вацлава Гавела в 2018 г. достиг рекордных показателей – услугами главной чешской воздушной гавани воспользовались 16 797 006 человек, то есть на девять процентов пассажиров больше, чем годом ранее. Аэропорт медленно, но верно покоряет границу собственных возможностей. Именно поэтому на ближайшие месяцы запланирован следующий этап модернизации Терминала 1, продолжатся также подготовительные работы перед началом строительства новой, параллельной ВПП. Об этом в интервью русской редакции «Радио Прага» рассказал пресс-секретарь пражского аэропорта Роман Пацвонь.
В последнее время активно обсуждаются планы по модернизации и расширению пражского аэропорта. Какова его максимальная ежегодная пропускная способность?
«В настоящее время, это – 17 миллионов пассажиров в год. Мы находимся практически на пределе, то есть нам придется начать строить. В долгосрочные планы развития аэропорта входит, в первую очередь, возведение новой, параллельной взлетно-посадочной полосы, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году, а также расширение здания Терминала 2. Строительные работы начнутся в 2024 году. В результате этого максимальная пропускная способность аэропорта увеличится до 21 миллиона пассажиров в год».
Чем вызван такой интерес к пражскому аэропорту? Сколько процентов от общего объема пассажиров составляет транзит?
«Это - единицы процентов. Те пассажиры, которые прилетают в пражский аэропорт, действительно направляются в чешскую столицу. Чем обусловлен «подъем» аэропорта? Факторов много: с одной стороны, это и растущая экономика, благодаря которой у людей хватает средств и на то, чтобы часто путешествовать. С другой стороны, мы ведем интенсивные переговоры по привлечению в наш аэропорт новых авиаперевозчиков, благодаря чему растет количество целевых дестинаций. Наряду с растущим количеством перевозчиков удается также уплотнять график полетов по отдельным направлениям, то есть возникает конкуренция, которая снижает цены на авиабилеты. А это все в комплексе манит к нам новых и новых пассажиров».
Сколько взлетов и посадок ежедневно совершается в аэропорту им. Вацлава Гавела?
«Все зависит от времени года, но в среднем – около 400 – 420 движений в день».
Из каких стран прибывает в Чехию наибольшее количество пассажиров?
«Наиболее востребованным направлением является Великобритания, для нас это – крупнейший рынок, представляющий двадцать процентов от общего объема пассажирооборота. То есть номер один – это Лондон, далее идут Париж и Москва. А если судить по данным за январь и февраль 2019, то пятое место занимает Дубай, куда люди ездят на отдых в зимние месяцы».
Вы сказали, что наиболее востребованным маршрутом является Прага - Лондон. Как на это повлияет Брексит?
«На данный момент предугадать сложно. Мы предполагаем, что в результате падения курса фунта стерлингов или снижения некоторых макроэкономических показателей может временно уменьшиться спрос граждан Великобритании на авиаперевозки, других осложнений мы в данный момент не предполагаем».
Будут ли в этом году открываться какие-то новые регулярные рейсы в пражский аэропорт, или, наоборот, закрываться, и почему?
«Мы располагаем информацией о тех направлениях, которые будут открываться. Из рейсов дальнего следования – это Ньюарк, крупный аэропорт рядом с Нью-Йорком. Полеты будет осуществлять авиакомпания United Airlines, то есть с июня будут в пражский аэропорт летать все три главных американских авиакомпании. На более коротких расстояниях начнут самолеты курсировать, например, по маршрутам в Касабланку и Флоренцию».
Вы говорили о модернизации и увеличении комфорта для пассажиров, а как вы заботитесь об их безопасности?
«Наш аэропорт – один из самых безопасных в Европе, мы регулярно обмениваемся опытом и данными с другими аэропортами не только в Европе, но и в мире, у нас есть сравнение. Принимается целый комплекс мер, систему безопасности я бы прировнял к швейцарскому сыру или к луковице, которые состоят из многих слоев и прослоек. Это и новейшая техника и технологии, и анализы данных, и актуальная информация о возможных угрозах. За безопасностью следит полиция, налоговая инспекция, служба пожарной охраны и другие. Все эти подразделения координируют свои действия».
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