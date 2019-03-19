Новая ВПП, расширение Терминала 2 - в пражском аэропорту грядут большие перемены

В последнее время активно обсуждаются планы по модернизации и расширению пражского аэропорта. Какова его максимальная ежегодная пропускная способность?

«В настоящее время, это – 17 миллионов пассажиров в год. Мы находимся практически на пределе, то есть нам придется начать строить. В долгосрочные планы развития аэропорта входит, в первую очередь, возведение новой, параллельной взлетно-посадочной полосы, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году, а также расширение здания Терминала 2. Строительные работы начнутся в 2024 году. В результате этого максимальная пропускная способность аэропорта увеличится до 21 миллиона пассажиров в год».

Чем вызван такой интерес к пражскому аэропорту? Сколько процентов от общего объема пассажиров составляет транзит?

«Это - единицы процентов. Те пассажиры, которые прилетают в пражский аэропорт, действительно направляются в чешскую столицу. Чем обусловлен «подъем» аэропорта? Факторов много: с одной стороны, это и растущая экономика, благодаря которой у людей хватает средств и на то, чтобы часто путешествовать. С другой стороны, мы ведем интенсивные переговоры по привлечению в наш аэропорт новых авиаперевозчиков, благодаря чему растет количество целевых дестинаций. Наряду с растущим количеством перевозчиков удается также уплотнять график полетов по отдельным направлениям, то есть возникает конкуренция, которая снижает цены на авиабилеты. А это все в комплексе манит к нам новых и новых пассажиров».

Сколько взлетов и посадок ежедневно совершается в аэропорту им. Вацлава Гавела?

«Все зависит от времени года, но в среднем – около 400 – 420 движений в день».

Из каких стран прибывает в Чехию наибольшее количество пассажиров?

«Наиболее востребованным направлением является Великобритания, для нас это – крупнейший рынок, представляющий двадцать процентов от общего объема пассажирооборота. То есть номер один – это Лондон, далее идут Париж и Москва. А если судить по данным за январь и февраль 2019, то пятое место занимает Дубай, куда люди ездят на отдых в зимние месяцы».

Вы сказали, что наиболее востребованным маршрутом является Прага - Лондон. Как на это повлияет Брексит?

«На данный момент предугадать сложно. Мы предполагаем, что в результате падения курса фунта стерлингов или снижения некоторых макроэкономических показателей может временно уменьшиться спрос граждан Великобритании на авиаперевозки, других осложнений мы в данный момент не предполагаем».

Будут ли в этом году открываться какие-то новые регулярные рейсы в пражский аэропорт, или, наоборот, закрываться, и почему?

«Мы располагаем информацией о тех направлениях, которые будут открываться. Из рейсов дальнего следования – это Ньюарк, крупный аэропорт рядом с Нью-Йорком. Полеты будет осуществлять авиакомпания United Airlines, то есть с июня будут в пражский аэропорт летать все три главных американских авиакомпании. На более коротких расстояниях начнут самолеты курсировать, например, по маршрутам в Касабланку и Флоренцию».

Вы говорили о модернизации и увеличении комфорта для пассажиров, а как вы заботитесь об их безопасности?

«Наш аэропорт – один из самых безопасных в Европе, мы регулярно обмениваемся опытом и данными с другими аэропортами не только в Европе, но и в мире, у нас есть сравнение. Принимается целый комплекс мер, систему безопасности я бы прировнял к швейцарскому сыру или к луковице, которые состоят из многих слоев и прослоек. Это и новейшая техника и технологии, и анализы данных, и актуальная информация о возможных угрозах. За безопасностью следит полиция, налоговая инспекция, служба пожарной охраны и другие. Все эти подразделения координируют свои действия».