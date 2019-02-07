Небо под контролем ERA

HungaroControl – поставщик аэронавигационных услуг Венгрии, обеспечивает аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Венгрии и по поручению НАТО – в верхнем воздушном пространстве над Косово. HungaroControl также проводит обучение персонала по управлению воздушным движением и исследует разработки в области аэронавигации.

Согласно квалифицированным оценкам, к 2030 году количество полетов над Европой возрастет почти до 14 млн в год. В этой связи HungaroControl постоянно инвестирует в самые современные технологии. HungaroControl выбрал ERA после изучения успешного опыта работы аналогичной чешской системы, которая функционирует 12 лет в международном аэропорту в Будапеште.

«Оборудованное ADS-B транспондером воздушное судно передает всем свои координаты месторасположения в течение всего полета, вместе с другими данными, такими как курс, высота, горизонтальная и вертикальная скорость. Приемники ADS-B, встроенные в авиадиспетчерские системы контроля воздушного движения, а также установленные на борту воздушного судна, обеспечивают точное отображение на экране РЛС движения воздушных судов, как в небе, так и на земле», - пояснили в ERA.