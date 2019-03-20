Названы самые дорогие города мира

Самыми дорогими городами мира в этом году названы Сингапур, Париж и Гонконг. Прага заняла 82-ю позицию. Исследователи Economist Intelligence Unit (EUI) – аналитического подразделения британского журнала The Economist - подвергли сравнению цены на 160 видов товаров и услуг в 133 странах мира.
Париж является единственным представителем Евросоюза, который вошел в первую десятку. За основу для сравнения был взят прожиточный уровень в Нью-Йорке. Во внимание принимались степень инфляции, а также стабильность валютного рынка.
В число самых дорогих городов попали также Цюрих, Женева, Копенгаген, Тель-Авив, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Осака и Сеул.
Наоборот, наиболее дешевым городом мира стала занявшая 133-е место столица Венесуэлы Каракас, а на 132-м оказался Дамаск. В число городов с наиболее низкими ценами далее вошли Ташкент, Алматы, Карачи, Лагос, Бангалор и Буэнос-Айрес.
Москва опустилась в рейтинге на 16 позиций с 86-го на 102-е место.
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