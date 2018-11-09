Нас не догонишь – студенты из Брно создали лучший в Европе пневмоавтомобиль

Хотя, как считают специалисты, сжатый воздух вряд ли станет главным типом двигателей будущего, он помогает экономить топливо тяжелой техники. Футуристические прогнозы предсказывают, что в следующие десятилетия дороги заполнят электромобили на батареях, однако изобретатели не отказываются от разработок альтернативных двигателей, среди которых свою нишу занимает и сжатый воздух.

Чешским экспериментаторам удалось добиться успеха в международном масштабе – прототип пневмоавтомобиля, сконструированный студентами факультета машиностроительной инженерии (FSI) Высшего политехнического училища Брно, стал номером один в Европе по скорости, которую способен развить.

На международной выставке, которая прошла в 2018 г. в городе Эгер в Венгрии, брненские студенты оказались лучшими из числа 36 университетских команд сразу в нескольких категориях, победив в трех из пяти категорий, а в остальных заняв 3-е и 4-е места.

Команда из Брно одержала победу в категории «Акселерация», где была поставлена задача за максимально краткое время преодолеть дистанцию длиной 250 м. «Наша новая модель пневмоавтомобиля этого года Falcon развила скорость 49 км/ч, пройдя установленную дистанцию за 19,5 секунд. По этому показателю мы обошли команду, занявшую второе место, на две секунды и одержали победу», – рассказывает Ярослав Лист, студент FSI и член команды Pneumobil Racing Team Brno.

Студенты-конструкторы каждый год совершенствуют свои модели, используя новейшие технологии, такие как обработку деталей роботами. Falcon 2018 года стал легче своего предшественника на 20 кг, с более мощным двигателем. Однако в Венгрии студенты представили и свою прошлогоднюю модель, которая носит имя Javelin. Она стала своего рода дублером Falcon.

Первый одноместный автомобиль, приводившийся в движение исключительно сжатым воздухом, был показан в Высшего политехнического училища Брно еще в 2011 году.