Налоговую свободу чехи и в 2019 г. обрели позже большинства граждан ЕС

Румыны, отработав на государство всего 114 дней, отметили день налоговой свободы самыми первыми еще 24 апреля, болгары – 1 мая, литовцы – 9 мая. Латыши, эстонцы и британцы присоединились к ним еще в мае – соответственно 24, 25 и 28 числа. В майский список попали также граждане Мальты и Польши. Немцы, чтобы ощутить ветерок налоговой свободы, отработали на день меньше чехов, 173,словинцы – на четыре дня меньше, 170 дней.

Налоговая нагрузка на чешскую экономику, предполагают аналитики, должна в 2019 году незначительно снизиться. Об этом ранее сообщил главный экономист Deloitte Давид Марек. Однако одновременно Марек отметил, что в долгосрочном горизонте уровень налогового бремени в Чешской Республике возрастает, и на сегодняшний день, с учетом даты дня налоговой свободы, Чехия входит в десятку стран с самым высоким уровнем налогов.

Весьма высокими в стране остаются также отчисления за социальные и медицинские страховки, что, как подчеркивают работодатели, существенно обременяет предпринимателей и компании.