Налоговую свободу чехи и в 2019 г. обрели позже большинства граждан ЕС

Согласно подсчетам общества Deloitte, чешские налогоплательщики в этом году, отработав 174 дня, прекратили работать на государство на день раньше, чем в предыдущем году, и начали работать на себя. День налоговой свободы в Чехии в 2019 г. выпал на 23 июня. Примерно та же ситуация сложилась в Германии и в Словении, тогда как французам, бельгийцам и датчанам в убывающем порядке для обретения налоговой свободы понадобится больше всего времени в рамках ЕС. В отличие от Румынии, Болгарии и Литвы, где налоговые сборы – самые низкие по ЕС.
Румыны, отработав на государство всего 114 дней, отметили день налоговой свободы самыми первыми еще 24 апреля, болгары – 1 мая, литовцы – 9 мая. Латыши, эстонцы и британцы присоединились к ним еще в мае – соответственно 24, 25 и 28 числа. В майский список попали также граждане Мальты и Польши. Немцы, чтобы ощутить ветерок налоговой свободы, отработали на день меньше чехов, 173,словинцы – на четыре дня меньше, 170 дней.
Налоговая нагрузка на чешскую экономику, предполагают аналитики, должна в 2019 году незначительно снизиться. Об этом ранее сообщил главный экономист Deloitte Давид Марек. Однако одновременно Марек отметил, что в долгосрочном горизонте уровень налогового бремени в Чешской Республике возрастает, и на сегодняшний день, с учетом даты дня налоговой свободы, Чехия входит в десятку стран с самым высоким уровнем налогов.
Весьма высокими в стране остаются также отчисления за социальные и медицинские страховки, что, как подчеркивают работодатели, существенно обременяет предпринимателей и компании.
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