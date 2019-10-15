Архив передач

Награждены передовые компании, работающие в ЧР

Ирина Ручкина
15-10-2019
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Главную награду - «Ответственный иностранный инвестор в Чешской Республике» - получила корпорация Škoda Auto. Премия была вручена в ходе гала-вечера в понедельник, 14 октября. Награду вручил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (движение ANO).

Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0 Public DomainФото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0 Public Domain

Оператор мобильной телефонной связи Vodafone отмечен за социальную программу, энергетическая компания Innogy — за защиту окружающей среды, а сеть продовольственных магазинов Albert — за поддержку развития региона.

Премьер-министр Бабиш надеется мотивировать иностранные организации, ведущие бизнес в Чешской Республике, к некоммерческой деятельности. Критерием выбора победителей стало участие в социальных программах и размер инвестированных в них сумм (по сравнению с прошлым годом).

Иностранный капитал в чешских компаниях составляет 1,25 триллиона крон (около 60% общего объема). Примерно триллион крон поступает из стран ЕС.

Škoda Auto управляет тремя производственными предприятиями в Чешской Республике, а также имеет заводы в Китае, России, Словакии, Алжире и Индии, главным образом через групповые партнерства, а также в Украине и Казахстане. В корпорации Škoda трудоустроено свыше 35 тысяч человек, она работает на более чем 100 рынках мира.

Ирина Ручкина
15-10-2019
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