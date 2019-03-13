Национальное пивное предприятие бьет рекорды

Антон Каймаков
13-03-2019
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Пивоваренная фирма «Budějovický Budvar» (Будейовицкий Будвар), полностью находящаяся в руках государства и носящая гордый титул «национального предприятия», побила в 2018 собственный рекорд по экспорту продукции. Объемы поставок заграничным клиентам в 79 странах мира увеличились на 8,5%, составив 1,07 миллиона гектолитров пива.

Фото: Budweiser BudvarФото: Budweiser Budvar

Самое большое количество продукции компании было вывезено в Германию, а в пятерку крупнейших экспортных направлений компании «Budějovický Budvar» попали также Польша, Россия, Словакия и Великобритания. «Budvar» на сегодняшний день является вторым самым крупным чешским экспортером пива. На его долю приходится 21% от общего объема чешских заграничных пивных поставок.

Национальное предприятие, штат сотрудников которого составляет 670 человек, свой экспорт расширяет постоянно. За истекшие десть лет показатели увеличились на 85%.

Более всего пивной продукции было отправлено в Германию, однако, фирма может за 2018 год похвалиться и еще несколькими достижениями, например, рекордными объемами поставок в Россию и Швецию. В межгодовом сравнении экспорт в Россию вырос на 64%, а в Швецию на 80%. Всего «Budějovický Budvar» увеличил свои поставки в 39 стран мира.

Антон Каймаков
13-03-2019
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