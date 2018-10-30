На заводе Škoda Auto инвентаризацию осуществляют дроны

Антон Каймаков
30-10-2018
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Склады автомобильной фирмы Škoda Auto в чешском городе Млада Болеслав держат под контролем дроны. Пересчет и идентификация паллет осуществляется с воздуха в автоматическом режиме три раза в день. Полученные данные стекаются в логистическую IT-систему. Новый способ проведения инвентаризации с мая текущего года проходит испытания.

Фото: Škoda AutoФото: Škoda Auto

В инновационную систему инвентаризации фирма Škoda Auto инвестировала 200 тысяч евро (около 5 миллионов крон). Дроны оснащены шестью роторами, способны летать со скоростью 20 км/ч и нести полезную нагрузку до 5 килограммов. Автоматические воздушные учетчики оснащены технологией LIDAR, которая делает до 300 тысяч снимков в секунду, измеряет скорость и расстояние. Как сообщается, недалек день перехода на стандартный режим полностью автоматического осуществления инвентаризаций. Согласно принятой стратегии развития компании, это должно произойти до 2025 года.

В прошлом году Škoda Auto поставила на мировой рынок 1,2 миллиона автомобилей. В Чехии фирма развернула уже три своих завода. Производственные линии Škoda Auto также работают в Китае, России, в Словакии, Алжире, Индии, в Украине и Казахстане. Всего в штате компании более 35 тысяч человек.

Антон Каймаков
30-10-2018
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