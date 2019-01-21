На работу в Чехию сможет приехать вдвое больше украинцев

Правительство Чехии приняло решение о расширении штата служащих, занимающихся рассмотрением заявлений от граждан Украины. Как сообщает экономическое издание Hospodářské noviny, при минимальной безработице в Чстране предприятия не могут покрыть дефицит рабочих рук при действующей квоте, которая для украинцев составляет 20 000 человек в год. Принято решение увеличить ее до 40 000.

Годовая квота увеличится до сорока тысяч человек

В настоящий момент чешским предприятиям требуется около 320 тысяч дополнительных работников, и уже начали в поисках рабочей силы переносить производство в другие страны.

Помимо Украины, рабочими местами в Чехии интересуются граждане Сербии и Монголии. «Интерес к трудовым ресурсам из-за рубежа растет; в прошлом году работодатели подали вдвое больше заявок, а в этом году спрос будет еще выше», – сообщил изданию Hospodářské noviny спикер Экономической палаты Мирослав Диро.

«Режим Украина» набирает обороты

Чешским предприятиям требуются специалисты по таким специальностям как металлообработка, операторы промышленных установок, водители. С лета 2016 года в Чехии действует программа «Режим Украина», введенная с целью ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе на чешских предприятиях.

В этом чешским фирмам оказывает содействие Экономическая палата и Промышленный союз. Такое сотрудничество позволяет устранять коррупцию, с помощью которой «добывались» первые места в очереди на подачу документов в посольстве. Вместе в визой гражданин или гражданка Украины получают рабочую карту, по которой могут легально работать в стране до двух лет.

Очередь длиною в три месяца

Однако одновременно со стремлением чешских компаний пополнить дефицит своих кадров растет и срок ожидания оформления документов в посольстве. В настоящее время он составляет около трех месяцев.

Повышение годовой квоты для украинцев означает и необходимость существенного повышения числа госслужащих, занимающихся оформлением документов. В настоящее время представлен проект на введение в МВД ста десяти новых рабочих мест, в МИД – семи и пятнадцати – в инспекции по труду.

Подача документов на рабочую визу подорожает вдвое

В этом году на оформление разрешений на работу из бюджета было выделено 96 миллионов крон, в 2020 году эти расходы вырастут еще на девять миллионов. Государство планирует покрыть эти издержки за счет повышение в два раза сбора за прием документов на рабочую визу, надеясь собрать таким образом 102 миллиона крон. Дополнительные средства дадут налоги, которые будут платить за своих украинских сотрудников предприятия, и налоговые отчисления самих рабочих. Введение новых правил зависит от того, будет ли принята поправка к закону об иностранцах.