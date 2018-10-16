На место Air Berlin нацелился чешский Fischer

Именно в столице ФРГ в аэропорту Tegel Вацлав Фишер намерен создать базу для своих судов. Всего их к 2020 году должно быть 4 или 5. В Чешской Республике в качестве главных воздушных пристаней предприниматель называет Брно и Пардубице. О новых планах Вацлава Фишера сообщил сервер zdopravy.cz. В списке постоянных рейсов air Fischer, кроме Берлина, также Базель, Барселона, Дублин, Париж, Рим, Братислава, Анталия, Хургада… По словам хозяина фирмы, его авиакомпания позиционирует себя как лоукостер.

Предпринимательством в сфере туристического бизнеса и авиаперевозок Вацлав Фишер начал заниматься в Чешской Республике в начале 90-х годов прошлого века. В 2002-03 годах его компания, однако, столкнулась с финансовыми трудностями и перешла в руки финансовой группы KKCG предпринимателя Карела Комарека, с которым Вацлав Фишер до сих пор ведет споры. Судится Вацлав Фишер и с Чешской Республикой, требуя компенсации за два проданных самолета и за неуспешные попытки получить лайнеры в лизинг. Финансовые претензии оцениваются в 125 миллионов долларов. Ведет Вацлав Фишер и еще ряд тяжб, связанных с инвестициями в турагентство Fischer. В этом случае «цена вопроса» составляет 60 миллионов евро.