На чешских тарелках все чаще появляется рыба

Как сообщает Чешское статистическое управление, за последний год потребление рыбы выросло на 3,3%, составив в среднем 5,4 кг на человека. В прошлом году рыбу покупала половина чешских семей.

Первое место в чешских сердцах и желудках по-прежнему отведено карпу. По данным агентства GfK на его долю приходится половина всего рынка свежей рыбы в стране. Абсолютным пиком становятся предрождественские дни. Торговая сеть Ahold, работающая под маркой Albert, сообщает, что в на декабрь приходится 90% от общего количества проданного за год карпа. «Тренд последнего времени – покупка уже к приготовлению рыбы в виде филе, стейков или разделенной на порции. Одновременно мы можем подтвердить, что перед праздниками растет спрос и на другие рыбы – лосося, форель, толстолобика, треску и менее ходовые сорта, такие как сом», – сообщила агентству ČTK пресс-секретарь торговой сети Барбора Ванко.

Лосось и тунец как «морские бестселлеры»

Большей популярностью стали пользоваться морепродукты, прежде всего креветки и мидии. Согласно данным торговой сети Globus, в этом году перед Рождеством с прилавков уйдет на 8% рыбы больше, чем годом ранее. «Помимо традиционной пресноводной рыбы, такой как карп, щука и сом, неоспоримым «морским бестселлером» в последнее время становится филе лосося, нильский окунь и стейк из желтоперого тунца», – объяснила глава отдела внешних связей Globus Рита Габриэлова.

По наблюдением сети Tesco, 30% чехов покупает рождественского карпа за день до Сочельника, когда по традиции он должен попасть на стол в сопровождении картофельного салата. «Чаще всего покупают карпов весом от двух до двух с половиной килограммов», – сообщает директор рыбоводческого хозяйства «Хумец-на-Цидлине» Ладислав Вацек.

Согласно данным Ассоциации рыболов Чехии, в прошлом году в стране было продано 21 685, большую часть которых составили карпы. Таким образом, производство рыбы в 2017 г. оказалась самой большой за последние 20 лет. Более половины живой рыбы Чехия экспортирует, и доля такого экспорта в последние годы увеличивается. Четыре из десяти рыб, выращенных в Чехии, продаются живыми, остальные — в обработанном и переработанном виде.