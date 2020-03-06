На 8 марта чешкам по-прежнему дарят цветы

Правда, как сообщает председатель Союза торговцев цветами и флористов Чешской Республики Иржи Горак, сегодня на 8 марта гораздо реже покупают красные гвоздики, которые в Чехии ассоциируются с временами социализма. «В этом году – благоприятная для продажи погода, поскольку когда в Международный женский день на улице морозно, люди меньше интересуются цветами», – уверен Горак.

Орхидея на МДЖ

По его словам, гвоздики были до «бархатной» революции так широко распространены, поскольку в магазинах практически не было других цветов, за исключением тюльпанов. «Сегодня ассортимент круглый год гораздо шире — от роз и до орхидей и всевозможных экзотических растений», – пояснил председатель Союза, который также сообщил, что гвоздики в Чехии уже в большом количестве не выращиваются.

Однако, как подтверждает директор сети Belles Fleurs Яна Выгналова, перед 8 марта растет спрос на привозные гвоздики. Помимо «ретро-букета» из красных гвоздик и аспарагуса, покупатели выбирают розовые и фиолетовые цвета. «Разумеется, к хитам продаж на Международный женский день относятся тюльпаны. Также высоким спросом пользуются розы разной длины — от 40 до 80 см», – рассказывает Яна Выгналова, по словам которой 8 марта повышается спрос на цветы и со стороны компаний.

День святого Валентина: просекко, плюшевый мишка и презервативы

В торговой сети Kaufland отмечают, что в Международный женский день повышенным спросом пользуются коробки конфет. Магазин Albert сообщает, что 8 марта отличается от Дня святого Валентина ассортиментом продаж. «На Валентина наиболее популярны дорогие конфеты, плюшевые игрушки, презервативы, игристые вина. В Международный женский день превалируют продажи конфетных коробок традиционных марок, то же происходит и с винами. На оба праздник покупатели приходят в наши магазины за цветами. В сегменте этих товаров продажи повышаются на десятки процентов», – сообщает пресс-секретарь сети Albert Иржи Маречек.