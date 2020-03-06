Архив передач

На 8 марта чешкам по-прежнему дарят цветы

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

За прошлый год каждый чех потратил на цветы в среднем 1183 кроны, или чуть менее 50 евро. Пики продаж приходятся на такие праздники как День святого Валентина, День матери и Международный женский день – в Чехии его обозначают аббревиатурой MDŽ (МДЖ).

Фото: Алесса Абрамофф, Pixabay / CC0Фото: Алесса Абрамофф, Pixabay / CC0 Правда, как сообщает председатель Союза торговцев цветами и флористов Чешской Республики Иржи Горак, сегодня на 8 марта гораздо реже покупают красные гвоздики, которые в Чехии ассоциируются с временами социализма. «В этом году – благоприятная для продажи погода, поскольку когда в Международный женский день на улице морозно, люди меньше интересуются цветами», – уверен Горак.

Орхидея на МДЖ

По его словам, гвоздики были до «бархатной» революции так широко распространены, поскольку в магазинах практически не было других цветов, за исключением тюльпанов. «Сегодня ассортимент круглый год гораздо шире — от роз и до орхидей и всевозможных экзотических растений», – пояснил председатель Союза, который также сообщил, что гвоздики в Чехии уже в большом количестве не выращиваются.

Belles Fleurs, фото: Google Street ViewBelles Fleurs, фото: Google Street View Однако, как подтверждает директор сети Belles Fleurs Яна Выгналова, перед 8 марта растет спрос на привозные гвоздики. Помимо «ретро-букета» из красных гвоздик и аспарагуса, покупатели выбирают розовые и фиолетовые цвета. «Разумеется, к хитам продаж на Международный женский день относятся тюльпаны. Также высоким спросом пользуются розы разной длины — от 40 до 80 см», – рассказывает Яна Выгналова, по словам которой 8 марта повышается спрос на цветы и со стороны компаний.

День святого Валентина: просекко, плюшевый мишка и презервативы

В торговой сети Kaufland отмечают, что в Международный женский день повышенным спросом пользуются коробки конфет. Магазин Albert сообщает, что 8 марта отличается от Дня святого Валентина ассортиментом продаж. «На Валентина наиболее популярны дорогие конфеты, плюшевые игрушки, презервативы, игристые вина. В Международный женский день превалируют продажи конфетных коробок традиционных марок, то же происходит и с винами. На оба праздник покупатели приходят в наши магазины за цветами. В сегменте этих товаров продажи повышаются на десятки процентов», – сообщает пресс-секретарь сети Albert Иржи Маречек.

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay/CC0

8 марта по-чешски, или гвоздики возвращаются

Международный день женщин, или МДЖ, как его чаще называют, был в ЧССР типичным «табельным» социалистическим праздником. Старшее поколение помнит,…

8 марта – праздник, когда женщинам дарят цветы

Праздник 8 марта, выходным или хотя бы укороченным днем в Чехии не являющийся, для женщин, занимающихся общественной деятельностью…
Иллюстративное фото: UNDP, CC BY-NC-SA

8 марта - без гвоздик и стереотипов

Красные гвоздики и заученные речи – эти стереотипы можно оставить в далеком социалистическом прошлом. В день 8 марта в Чехии самые различные…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL