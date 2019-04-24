Мотоциклы Jawa в Индии. Фирма не успевает выполнять заказы

Три модели Jawa 300, Jawa Forty Two и Jawa Perak, по лицензии производимые концерном Mahindra Group и его дочерним предприятием Classic Legends, вызвали столь сильный ажиотаж среди покупателей, что в настоящее время фирма едва успевает выполнять принятые заказы. Время ожидания составляет от пяти до девяти месяцев.

В связи с ростом спроса компания в ускоренном порядке расширяет сеть магазинов, торгующих мотоциклами Jawa. В конце марта таковых было 77, а к середине апреля 2019 года сеть состояла уже из 100 магазинов, разбросанных по всей Индии. Причем, как утверждают представители компании, это еще не окончательное число.

Развитие торговых отношений между Чехией и Индией началось еще во времена существования Чехословакии. На индийском рынке длительное время присутствует и не теряет своего реноме продукция хорошо известных чешских компаний с мировым именем – «Jawa», «Zetor», «Škoda Auto», «Baťa». Спросом в Индии традиционно пользуется также продукция чешских станкостроителей.