Москва, Петербург и Прага – самые дорогие для иностранцев города Восточной Европы

Рейтинг учитывает цены на жилье, еду, транспорт, топливо, одежду, развлечения. Среди параметров для сравнения фигурируют такие позиции как стоимость проезда, литра бензина, чашки кофе, пары джинсов, билетов в кино. В Праге чашка эспрессо в кафе обойдется иностранцу примерно в три доллара, включая обслуживание, в Москве – в пять, в Цюрихе – более шести, в Гонконге – около восьми.

В первую десятку городов, где иностранцам придется вытряхивать свой кошелек, вошли Гонконг, Токио, Сингапур, Сеул, Цюрих, Шанхай, Ашхабад, Пекин, Нью-Йорк и Шэньчжээнь. При этом считающийся дорогим Лондон занял только 23-ю позицию в общемировом рейтинге, Париж – 47-ю, Вена - 51-ю, Берлин – 81-ю.

В Восточной Европе дороже всего иностранцам обойдется пребывание в Москве. По мировой шкале у российской столицы 27-е место. На втором месте в регионе оказался Санкт-Петербург, который финишировал с большим отрывом, заняв лишь 75-е место в мире. Третий восточноевропейский «медалист» – Прага попала в первую сотню городов, став 91-й в мире. При этом чешская столица обогнала по дороговизне Ригу (111-е место в мире), Братиславу (131-е), Таллин (140-е). Киев занял 150-е место из 208. Дешевыми для иностранцев городами Европы признана Варшава (173-е место в мире), Бухарест (176-е место) и Белград (181-е).

Самые низкие в мире расходы ждут иностранцев, поселившихся в Тунисе, Ташкенте, Карачи и Бишкеке.