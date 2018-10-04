Montpetrol нацелилась на Кавказ

Montpetrol – одна из ведущих европейских компаний по созданию водоочистных предприятий и ТЭЦ. Компания также занимается строительным бизнесом и сотрудничает с предприятиями газовой и нефтяной промышленности.

Montpetrol известна, прежде всего, своим участие в строительстве подземного газового хранилища «Дамборжице», которое в настоящее время является одним из самых крупных хранилищ газа в Чехии (владеет «Газпром экспорт» и MND Gas Storage). Montpetrol в рамках проекта построила компрессорную и измерительные станции на объекте.

В переговорах, которые состоялись в столице КБР Нальчике, приняли участие министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарии Владимир Болотоков, министр экономического развития Борис Рахаев и директор подразделения Energo Montpetrol Петр Стрнад. «Как известно, в КБР много воды, но при этом ее всегда не хватает. Мы заинтересованы в строительстве заводов по очистке воды и заводов по утилизации твердых бытовых отходов путем газификации или сжигания. Это же касается строительства малых гидроэлектростанций на реках Баксан, Терек, Малка», - отметил в диалоге Болотоков.

В республике также идет поиск решений по снижению уровня потребления воды в Нальчике и необходимости наладки теплоснабжения и строительства очистительных сооружений, сказал он. Инициатива о привлечении Montpetrol, по словам министра, исходила от Минэкономразвития КБР. Республика предложила реализацию проектов на условиях государственно-частного партнерства при доле частных инвестиций в объеме 59% и господдержки – 41%.

По итогам переговоров представитель Montpetrol в России Александра Жирова сообщила, что диалог будет продолжен. При этом она подчеркнула, что ранее была достигнута договоренность о строительстве заводов в Ставропольском крае при участии чешской компании.

