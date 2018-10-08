Многомиллиардные инвестиции EPH в возобновляемые источники энергии

Антон Каймаков
08-10-2018
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Тема развития альтернативных источников энергии является актуальной для ряда чешских инвесторов.

Иллюстративное фото: AxelHH, Public DomainИллюстративное фото: AxelHH, Public Domain Более 18 миллиардов крон (703 миллиона евро) за последние два года в возобновляемые источники энергии, например, инвестировал транснациональный Энергетический и промышленный холдинг (EPH), принадлежащий чешскому предпринимателю Даниэлю Кржетинскому. Информация содержится в опубликованном компанией сообщении для прессы.

Руководство холдинга подчеркивает то, что электростанциям в Италии, Великобритании и Германии, которыми EPH владеет или является их совладельцем, удалось снизить выбросы вредных эмиссий на 19%. Произошло это на фоне увеличения доли производства электроэнергии и тепла комбинированным способом до 38%.

Энергетический и промышленный холдинг в настоящее время реализует программу постепенного урезания производства энергии в угольных электростанциях. Предпочтение отдается источникам с низкими эмиссиями – парогазовым и использующим биомассу.

Антон Каймаков
08-10-2018
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