Многомиллиардные инвестиции EPH в возобновляемые источники энергии

Более 18 миллиардов крон (703 миллиона евро) за последние два года в возобновляемые источники энергии, например, инвестировал транснациональный Энергетический и промышленный холдинг (EPH), принадлежащий чешскому предпринимателю Даниэлю Кржетинскому. Информация содержится в опубликованном компанией сообщении для прессы.

Руководство холдинга подчеркивает то, что электростанциям в Италии, Великобритании и Германии, которыми EPH владеет или является их совладельцем, удалось снизить выбросы вредных эмиссий на 19%. Произошло это на фоне увеличения доли производства электроэнергии и тепла комбинированным способом до 38%.

Энергетический и промышленный холдинг в настоящее время реализует программу постепенного урезания производства энергии в угольных электростанциях. Предпочтение отдается источникам с низкими эмиссиями – парогазовым и использующим биомассу.