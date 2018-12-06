Mitas «обует» немецкие тракторы

Mitas до сих пор поставлял шины только для машин Fendt. Первый контракт с AGCO чешская компания подписала в 2004 году, когда она приобрела шинное подразделение конкурирующего производителя шин Continental. Фирма AGCO осталась довольна продукцией Mitas – в рамках корпоративного рейтинга она получила оценку A, которая является признанием наивысшего качества. Вскоре после этого был подписан четырехлетний контракт.

Шины для сельскохозяйственных и крупных промышленных машин составляют основу бизнеса Mitas. Чешской компании, история которой уходит своими корнями во времена Первой Республики, принадлежат три завода в Чешской Республике, Сербии и США. В 2012 году в городе Отроковице компания открыла новый завод, выпускающий высококачественные радиальные шины для сельскохозяйственной техники для глобального рынка.

В свою очередь строительство американского завода в Чарльз-Сити обошлось Mitas более чем в миллиард крон. Это крупнейшая одноразовая чешская инвестиция в истории Соединенных Штатов.

