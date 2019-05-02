Мировой биатлон оденется в чешское

Подписание трехлетнего контракта состоялось 30 апреля. Согласно договоренности чешская компания будет поставлять зимнюю и летнюю одежду для членов исполкома, сотрудников IBU и судей. ALPINE PRO подготовит также коллекции одежды для их участия в торжественных церемониях и специальных мероприятиях, таких как Олимпиада 2022 года в Пекине.

«ALPINE PRO – один из ведущих игроков на рынке спортивной одежды, зарекомендовавший себя как поставщик высококачественной продукции мирового уровня. Мы не сомневаемся, что компания станет прекрасным партнером, причем мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», - заявил президент IBU Олле Далин.

Подписание контракта прокомментировал и директор и один из основателей ALPINE PRO Вацлав Грбек: «Мы рады стать официальным поставщиком одежды IBU на следующие три года. Этот шаг – часть нашей долгосрочной стратегии, которая предусматривает поставку одежды и экипировки для спортсменов, сборных команд и организаторов. Мы разделяем ценности IBU, и очень рады, что руководители федерации будут носить нашу одежду».