Мировой биатлон оденется в чешское

Чешский производитель спортивной одежды ALPINE PRO заключил один из важнейших контрактов в своей истории. Компания, которая несколько лет является официальным экипировщиком сборной Чехии по биатлону, стала официальным поставщиком одежды и для Международного союза биатлонистов (IBU). ALPINE PRO сменит на этой позиции Adidas.
Подписание трехлетнего контракта состоялось 30 апреля. Согласно договоренности чешская компания будет поставлять зимнюю и летнюю одежду для членов исполкома, сотрудников IBU и судей. ALPINE PRO подготовит также коллекции одежды для их участия в торжественных церемониях и специальных мероприятиях, таких как Олимпиада 2022 года в Пекине.
«ALPINE PRO – один из ведущих игроков на рынке спортивной одежды, зарекомендовавший себя как поставщик высококачественной продукции мирового уровня. Мы не сомневаемся, что компания станет прекрасным партнером, причем мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», - заявил президент IBU Олле Далин.
Подписание контракта прокомментировал и директор и один из основателей ALPINE PRO Вацлав Грбек: «Мы рады стать официальным поставщиком одежды IBU на следующие три года. Этот шаг – часть нашей долгосрочной стратегии, которая предусматривает поставку одежды и экипировки для спортсменов, сборных команд и организаторов. Мы разделяем ценности IBU, и очень рады, что руководители федерации будут носить нашу одежду».
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